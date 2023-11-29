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Клиенты ПриватБанка в "Черную пятницу" потратили миллиарды гривен — что покупали

29 ноября 2023 10:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк рассказал о буме покупок в день распродаж — что покупали украинцы
Человек за компьютером. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" потратили несколько миллиардов гривен в день распродаж "Черной пятницы" 24 ноября 2023 года. Украинцы через торговые терминалы совершили на 22% больше покупок, чем в обычные дни.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Как отмечается, клиенты банка совершили около 8 млн покупок, оплатив карточками 2,5 миллиарда гривен через торговые терминалы.

Суммарно в неделю распродаж через cashless сеть ПриватБанка украинцы совершили 49 млн покупок на 15,3 миллиарда гривен.

Что покупали клиенты ПриватБанка

Как сообщили в банке, чаще всего граждане покупали со скидками:

  • одежду и обувь — 1,6 миллиона покупок на 282 миллиона гривен;
  • смартфоны и компьютеры — 560 тысяч покупок на 281 миллион гривен.

Примечательно также то, что количество покупок в рассрочку в ПриватБанке в онлайн-магазинах — 36,7 тысячи — превысило объем покупок в кредит в обычных магазинах (34,7 тысячи).

Через сервис ПриватБанка "Оплата частями" в неделю распродаж клиенты оформили 71,5 тысячи покупок более чем на 1 миллиард гривен.

Чаще всего в рассрочку брали смартфоны, другие гаджеты и бытовую технику.

Средняя стоимость покупки в рассрочку составляла 14 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские ведущие финучреждения "ПриватБанк" и "Ощадбанк" готовят немалые изменения к Новому году. Намерены существенно снизить проценты по кредитам.

Также мы писали, что Ощадбанк ввел инновационную услугу пополнения банковских карточек через собственную POS-терминальную сеть на кассах в магазинах.

Еще ПриватБанк запустил новый сервис, касающийся страхования. Он позволит управлять страховками через мобильное приложение или веб-версию "Приват24".

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