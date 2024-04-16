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Когда биткоин снова вырастет в цене — комментарий аналитика

16 апреля 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Прогноз роста биткоина – когда криптовалюта снова вырастет в цене
Монета биткоин. Фото иллюстративное: pexels.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

После обстрела Израиля Ираном в ночь на 14 апреля стоимость криптовалют начала стремительно падать. Биткоин подешевел почти на 8% , однако, как только в мире станет спокойнее, криптовалюта снова подорожает.

Об этом в субботу, 13 апреля, в соцсети Х написал генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц.

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Аналитик отметил, что ведение войн слишком дорого стоит. Он осудил развертывание конфликта на Ближнем Востоке и призвал мировых лидеров взять ситуацию под контроль, чтобы предотвратить падение цен на все финансовые активы, в частности криптовалюту.

Новограц считает: если ситуация стабилизируется, то биткоин может добиться новой рекордной отметки.

"Я молюсь, чтобы у всех враждующих сторон возобладал трезвый подход, чтобы избежать дальнейшего развития большого регионального конфликта. Ближний Восток имеет хороший потенциал. Больно наблюдать за этими трагическими событиями. Как только все успокоится, биткоин восстановит бычий тренд", — написал глава Galaxy .

Криптовалютный инвестор и аналитик Майк Альфред также отметил, чтобы биткоин может восстановиться. В соцсети X он рассказал о знакомом инвесторе, который после недавнего падения рынка продал свои биткоины по цене 61 тысяча 600 долларов за монету, потому что считал, что Иран серьезно настроен, и не исключал вероятность ядерной войны. Когда же биткоин снова восстановился до 65 тысяч долларов, инвестор пожалел о своем решении касательно продажи монет.

Напомним, до удара иранцев по Израилю курс биткоина наоборот стремительно рос. Аналитики предполагали, что в ближайшие три месяца стоимость этой криптовалюты может вырасти до 140 тысяч долларов.

А капиталист Тим Дрейпер отмечал, что к концу года курс биткоина может достичь 250 тысяч долларов за монету.

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