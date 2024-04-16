Прогноз роста биткоина – когда криптовалюта снова вырастет в цене

Монета биткоин. Фото иллюстративное: pexels.com

После обстрела Израиля Ираном в ночь на 14 апреля стоимость криптовалют начала стремительно падать. Биткоин подешевел почти на 8% , однако, как только в мире станет спокойнее, криптовалюта снова подорожает.

Об этом в субботу, 13 апреля, в соцсети Х написал генеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц.

Читайте также:

Wars cost $$$…. Проходящая don't get a bigger один только после риска flush, $BTC будет resume его trend higher.



И губы cool heads prevail and this is not the start of a major regional conflict.



Там есть много хороших things going on in the mid east, it's just tragic that… Опубликовано Mike Novogratz (@novogratz) 13 апреля 2024

Какие прогнозы касательно роста курса криптовалюты делает эксперт

Аналитик отметил, что ведение войн слишком дорого стоит. Он осудил развертывание конфликта на Ближнем Востоке и призвал мировых лидеров взять ситуацию под контроль, чтобы предотвратить падение цен на все финансовые активы, в частности криптовалюту.

Новограц считает: если ситуация стабилизируется, то биткоин может добиться новой рекордной отметки.

"Я молюсь, чтобы у всех враждующих сторон возобладал трезвый подход, чтобы избежать дальнейшего развития большого регионального конфликта. Ближний Восток имеет хороший потенциал. Больно наблюдать за этими трагическими событиями. Как только все успокоится, биткоин восстановит бычий тренд", — написал глава Galaxy .

Криптовалютный инвестор и аналитик Майк Альфред также отметил, чтобы биткоин может восстановиться. В соцсети X он рассказал о знакомом инвесторе, который после недавнего падения рынка продал свои биткоины по цене 61 тысяча 600 долларов за монету, потому что считал, что Иран серьезно настроен, и не исключал вероятность ядерной войны. Когда же биткоин снова восстановился до 65 тысяч долларов, инвестор пожалел о своем решении касательно продажи монет.

И знаю, что парень, который прошел все его bitcoin в $61,666 потому, что Иран был идеально “всем серьезным” о том, чтобы уничтожить Israel этот период и что глобальная nuclear warfare была “inevitable”. В настоящее время в штате бедняка как BTC имеется подзатыльник в $65,000 и он не должен знать, сколько это. Scary. — Mike Alfred (@mikealfred) 13 апреля 2024

Напомним, до удара иранцев по Израилю курс биткоина наоборот стремительно рос. Аналитики предполагали, что в ближайшие три месяца стоимость этой криптовалюты может вырасти до 140 тысяч долларов.

А капиталист Тим Дрейпер отмечал, что к концу года курс биткоина может достичь 250 тысяч долларов за монету.