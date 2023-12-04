Когда лучше обратиться за пенсией, чтобы не потерять выплаты

Украинская пенсионерка. Фото: Укринформ

В Пенсионном фонде Украины напомнили, когда необходимо обращаться за назначением пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста.

Об этом говорится на вебсайте Пенсионного фонда.

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Когда можно обращаться за пенсией

Обратиться за назначением пенсии лицо может в любой момент после возникновения права на выплаты, в том числе в период военного положения.

Если лицо обращается за пенсией в течение трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, то пенсия назначается со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Таким образом, если лицо подает заявление на назначение пенсии в течение трех месяцев после достижения 60 лет, то пенсионные выплаты будут назначены со следующего дня после дня рождения.

Если же лицо подает заявление после трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсию назначают с даты обращения. Таким образом, человек теряет часть выплат.

Напомним, украинские пенсионеры и дальше будут получать ежемесячные доплаты к пенсиям по возрасту.

Новини.LIVE сообщали ранее, что некоторые украинцы пожилого возраста могут получить доплату к пенсии. Ее размер составляет 40% от размера прожиточного минимума для граждан с утраченной работоспособностью.

Речь идет об одной из надбавок к выплатам, предоставляемым гражданам при особых жизненных обстоятельствах. Дополнительные средства смогут получить одинокие пожилые люди, которым более 80 лет, но при некоторых условиях. А именно:

гражданин проживает одиноко;

нуждается в постоянном медицинском уходе.

Следует помнить, что в Украине в 2024 году усилятся правила выхода на пенсию по возрасту для граждан. Ожидается, что возрастет продолжительность страхового стажа.

В Пенсионном фонде объяснили, как проверить, хватает ли стажа для выхода на пенсию. Так, право на пенсию по возрасту в 2023 году имеют лица, которым исполнилось 60 лет и которые имеют не менее 30 лет страхового стажа, в 2024 году — не менее 31 года страхового стажа.