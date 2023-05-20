Коли приходять виплати для ВПО, та які причини затримок

Українські гривні в руках людини. Фото: google.com

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато людей стали вимушено переміщеними особами. Держава перераховує кошти українцям, які покинули свої домівки, однак інколи бувають затримки.

Про це пише видання "Факти ICTV".

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Процедура переказу коштів

Перерахування коштів здійснюється Мінсоцполітики АТ Ощадбанк кожного місяця до 3, 13 та 23 числа на підставі реєстру ВПО для виплати допомоги.

"Якщо кошти не надійшли на початку чи в середині місяця, радимо почекати кінця місяця. Кошти обовʼязково зарахуються на вашу картку", — зазначили в Мінсоцполітики.

Процеси, які здійснюються перед отриманням коштів на картку:

подача заявки — можна зробити через застосунок "Дія" або звернутися до ЦНАПу;

формування та опрацювання реєстрів — за це відповідає Мінсоцполітики;

виплата коштів — здійснюється банком.

Причини затримки виплат для ВПО

У Мінсоцполітики розповіли, що найголовнішою причиною затримок є технічні проблеми. Там повідомили, що всі внутрішньо переміщені особи 100% отримають обіцяні кошти.

"Якщо виникають затримки і виплати не надходять понад місяць — це технічні проблеми, які варто усувати якнайшвидше", – додали в Мінсоцполітики.

Нагадаємо, деякі українці можуть оформити грошову допомогу від Міжнародної організації CARE Ukraine. Максимальна сума виплати на одну особу становитиме близько 6,5 тис. гривень.

Також ми писали, що в Україні деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть втратити державну допомогу. Йдеться про кошти на проживання у розмірі 2 тис. грн на дорослу людину та 3 тис. грн на особу з інвалідністю.

Додамо, для українських переселенців запрацювала міжнародна платформа допомоги Find Refuge. Її запустила українсько-британська IT-ініціатива Project Ukraine.