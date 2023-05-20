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Когда приходят выплаты для ВПЛ, и какие причины задержек

20 мая 2023 13:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Когда приходят выплаты для ВПЛ, и какие причины задержек
Украинские гривны в руках человека. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие люди стали вынужденно перемещенными лицами. Государство перечисляет деньги украинцам, которые покинули свои дома, однако иногда бывают задержки.

Об этом пишет издание "Факты ICTV".

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Процедура перечисления средств

Перечисление средств осуществляется Минсоцполитики АО Ощадбанк каждый месяц до 3, 13 и 23 числа на основании реестра ВПЛ для выплаты пособия.

"Если средства не поступили в начале или середине месяца, советуем подождать конца месяца. Средства обязательно зачислятся на вашу карточку", — отметили в Минсоцполитики.

Процессы, осуществляемые перед получением средств на карту:

  • подача заявки — можно сделать через приложение "Дія" или обратиться в ЦНАП;
  • формирование и проработка реестров — за это отвечает Минсоцполитики;
  • выплата средств — осуществляется банком.

Причины задержки выплат для ВПЛ

В Минсоцполитики рассказали, что главной причиной задержек являются технические проблемы. Там сообщили, что все внутри перемещенные лица 100% получат обещанные средства.

"Если возникают задержки и выплаты не поступают больше месяца — это технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее", — добавили в Минсоцполитики.

Напомним, некоторые украинцы могут оформить денежную помощь Международной организации CARE Ukraine. Максимальная сумма выплаты на одного человека составит около 6,5 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Украине некоторые внутренне перемещенные лица могут потерять государственную помощь. Речь идет о средствах на проживание в размере 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на человека с инвалидностью.

Добавим, для украинских переселенцев заработала международная платформа помощи Find Refuge. Ее запустила украино-британская IT-инициатива Project Ukraine.

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