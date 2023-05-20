Когда приходят выплаты для ВПЛ, и какие причины задержек
С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие люди стали вынужденно перемещенными лицами. Государство перечисляет деньги украинцам, которые покинули свои дома, однако иногда бывают задержки.
Об этом пишет издание "Факты ICTV".
Процедура перечисления средств
Перечисление средств осуществляется Минсоцполитики АО Ощадбанк каждый месяц до 3, 13 и 23 числа на основании реестра ВПЛ для выплаты пособия.
"Если средства не поступили в начале или середине месяца, советуем подождать конца месяца. Средства обязательно зачислятся на вашу карточку", — отметили в Минсоцполитики.
Процессы, осуществляемые перед получением средств на карту:
- подача заявки — можно сделать через приложение "Дія" или обратиться в ЦНАП;
- формирование и проработка реестров — за это отвечает Минсоцполитики;
- выплата средств — осуществляется банком.
Причины задержки выплат для ВПЛ
В Минсоцполитики рассказали, что главной причиной задержек являются технические проблемы. Там сообщили, что все внутри перемещенные лица 100% получат обещанные средства.
"Если возникают задержки и выплаты не поступают больше месяца — это технические проблемы, которые следует устранять как можно быстрее", — добавили в Минсоцполитики.
Напомним, некоторые украинцы могут оформить денежную помощь Международной организации CARE Ukraine. Максимальная сумма выплаты на одного человека составит около 6,5 тыс. гривен.
Также мы писали, что в Украине некоторые внутренне перемещенные лица могут потерять государственную помощь. Речь идет о средствах на проживание в размере 2 тыс. грн на взрослого человека и 3 тыс. грн на человека с инвалидностью.
Добавим, для украинских переселенцев заработала международная платформа помощи Find Refuge. Ее запустила украино-британская IT-инициатива Project Ukraine.