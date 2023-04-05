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Почти половина бизнеса в Украине занимается торговлей, — Оpendatabot

5 апреля 2023 10:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Бизнес в Украине - чем занимаются украинские компании
Большие финансовые обороты у некоторых продуктовых сетей
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине почти половина компаний занимаются торговлей. В частности, особенно большие финансовые обороты у некоторых продуктовых сетей.

Это следует из данных о финансовой отчетности компаний за 2022 год, сообщает Оpendatabot.

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Чем занимается украинский бизнес

Как свидетельствует информация Госстата, на оптовую торговлю приходится 35%, на розничную — 10%. Далее следуют предприятия сферы снабжения электроэнергией и природным газом с долей в 17%.

При этом по оборотам лидируют среди украинских компаний НАК "Нафтогаз Украины", продуктовая сеть "АТБ" и компания по торговле энергетическими продуктами "Д.Трейдинг". Также в списке — сеть супермаркетов "Сільпо", сети АЗС "WOG" и "ОККО".

Примечательно, что наиболее мощный рост зафиксирован у компаний из следующих сфер:

  • поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (преимущественно государственные компании);
  • некоторые компании оптовой торговли (в частности, сети АЗС);
  • компании по добыче угля, изготовлению металлопродукции и ее продажи.

В прошлом году существенно улучшились показатели таких компаний: Энергоатом, Нафтогаз трейдинг, ОККО, Укрспецэкспорт, представительств ДТЭК "Павлоградуголь" и "Западэнерго".

Хуже выдался военный год для компаний, работающих в отраслях наземного и трубопроводного транспорта, а также телекоммуникаций. Большие убытки понесли металлургические предприятия из-за боевых действий.

Больше о бизнесе

Напомним, полномасштабная война стала вызовом на выживание для малого бизнеса в Украине и, по данным исследований, более 50% бизнеса недовольны состоянием дел. Государство в свою очередь открывает программы поддержки, в том числе кредитование.

В Украине в 2022 году благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 6,3 млрд гривен. В феврале-марте 2023-го к уплате налога присоединились сервисы такси Uber и Bolt.

Также с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.

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