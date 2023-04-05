Бизнес в Украине - чем занимаются украинские компании

Почти половина бизнеса в Украине занимается торговлей, — Оpendatabot
В Украине почти половина компаний занимаются торговлей. В частности, особенно большие финансовые обороты у некоторых продуктовых сетей.
Это следует из данных о финансовой отчетности компаний за 2022 год, сообщает Оpendatabot.
Чем занимается украинский бизнес
Как свидетельствует информация Госстата, на оптовую торговлю приходится 35%, на розничную — 10%. Далее следуют предприятия сферы снабжения электроэнергией и природным газом с долей в 17%.
При этом по оборотам лидируют среди украинских компаний НАК "Нафтогаз Украины", продуктовая сеть "АТБ" и компания по торговле энергетическими продуктами "Д.Трейдинг". Также в списке — сеть супермаркетов "Сільпо", сети АЗС "WOG" и "ОККО".
Примечательно, что наиболее мощный рост зафиксирован у компаний из следующих сфер:
- поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (преимущественно государственные компании);
- некоторые компании оптовой торговли (в частности, сети АЗС);
- компании по добыче угля, изготовлению металлопродукции и ее продажи.
В прошлом году существенно улучшились показатели таких компаний: Энергоатом, Нафтогаз трейдинг, ОККО, Укрспецэкспорт, представительств ДТЭК "Павлоградуголь" и "Западэнерго".
Хуже выдался военный год для компаний, работающих в отраслях наземного и трубопроводного транспорта, а также телекоммуникаций. Большие убытки понесли металлургические предприятия из-за боевых действий.
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Напомним, полномасштабная война стала вызовом на выживание для малого бизнеса в Украине и, по данным исследований, более 50% бизнеса недовольны состоянием дел. Государство в свою очередь открывает программы поддержки, в том числе кредитование.
В Украине в 2022 году благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 6,3 млрд гривен. В феврале-марте 2023-го к уплате налога присоединились сервисы такси Uber и Bolt.
Также с 1 июля 2023 года намерены вернуть действовавшие до войны правила Налоговой системы. Стране не хватает доходов от налоговых поступлений.