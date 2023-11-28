Международная организация Mercy Corps предоставит помощь украинцам — как подать заявку

Жители пяти областей получат деньги от Mercy Corps — как подать заявку
Международная гуманитарная организация Mercy Corps поддержит финансово сельское хозяйство в прифронтовых областях Украины. Аграрии смогут получить в среднем 3 тыс. долларов на свою деятельность.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Помощь сельскому хозяйству
"Международная гуманитарная организация Mercy Corps начинает Программу поддержки сельского хозяйства Украины", — говорится в сообщении.
Гуманитарная организация стремится таким образом помочь местным и переселенцам восстановить пострадавшую из-за войны фермерскую деятельность.
Получить средства могут жители пяти областей, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия. А именно:
- Донецкая;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Харьковская;
- Херсонская.
Какую сумму могут получить фермеры
Как отмечается на сайте организации, финансовая помощь безвозвратна.
Сумма выплаты в среднем составляет 3 тысячи долларов.
Как подать заявку на помощь от Mercy Corps
Жители вышеуказанных регионов могут подавать заявки на получение помощи. Для того чтобы присоединиться к программе, необходимо пройти регистрацию на сайте по ссылке. Там можно оставить заявку. Отбор участников будет проведен на конкурсной основе.
"Подача заявки на участие в программе возможна только после регистрации на главной странице сайта. Для подачи заявки вам необходимо ответить на вопросы, которые помогут нам ознакомиться с вашей текущей деятельностью и потребностями, на которые будут направлены средства помощи. На этом этапе не нужно составлять подробный бизнес-план", — отмечается на сайте.
Уточнить детали можно по телефону:
- 0 800 332 590.
Больше информации можно узнать на сайте организации.
Больше о помощи
Напомним, в Украине семьи, которые отапливают жилье дровами или углем, могут обратиться за денежной помощью на приобретение твердого печного топлива. Сумму в этом году повысили.
Также мы писали, что некоторые украинцы могут получить пособие от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.
Еще в Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь на оплату аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.
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