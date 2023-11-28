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Жители пяти областей получат деньги от Mercy Corps — как подать заявку

28 ноября 2023 13:31
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Международная организация Mercy Corps предоставит помощь украинцам — как подать заявку
Гривневые купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Международная гуманитарная организация Mercy Corps поддержит финансово сельское хозяйство в прифронтовых областях Украины. Аграрии смогут получить в среднем 3 тыс. долларов на свою деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Международная гуманитарная организация Mercy Corps начинает Программу поддержки сельского хозяйства Украины", — говорится в сообщении.

Гуманитарная организация стремится таким образом помочь местным и переселенцам восстановить пострадавшую из-за войны фермерскую деятельность.

Получить средства могут жители пяти областей, за исключением районов, где продолжаются активные боевые действия. А именно:

  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Николаевская;
  • Харьковская;
  • Херсонская.

Какую сумму могут получить фермеры

Как отмечается на сайте организации, финансовая помощь безвозвратна.

Сумма выплаты в среднем составляет 3 тысячи долларов.

Как подать заявку на помощь от Mercy Corps

Жители вышеуказанных регионов могут подавать заявки на получение помощи. Для того чтобы присоединиться к программе, необходимо пройти регистрацию на сайте по ссылке. Там можно оставить заявку. Отбор участников будет проведен на конкурсной основе.

"Подача заявки на участие в программе возможна только после регистрации на главной странице сайта. Для подачи заявки вам необходимо ответить на вопросы, которые помогут нам ознакомиться с вашей текущей деятельностью и потребностями, на которые будут направлены средства помощи. На этом этапе не нужно составлять подробный бизнес-план", — отмечается на сайте.

Уточнить детали можно по телефону:

  • 0 800 332 590.

Больше информации можно узнать на сайте организации.

Больше о помощи

Напомним, в Украине семьи, которые отапливают жилье дровами или углем, могут обратиться за денежной помощью на приобретение твердого печного топлива. Сумму в этом году повысили.

Также мы писали, что некоторые украинцы могут получить пособие от благотворительного фонда World Vision. Можно рассчитывать на выплаты около 11 тыс. гривен на одного члена семьи.

Еще в Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь на оплату аренды жилья и жилищно-коммунальных услуг. Такую возможность дает один из благотворительных фондов.

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