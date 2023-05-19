Минэнерго изменит требования к запасам горючего — последуют примеру ЕС

Заправка машин на АЗС. Фото: Unplush

В Министерстве энергетики Украины оценили ситуацию на рынке горючего. Ведомство предлагает ввести европейский механизм запасов ресурсов.

О таких планах рассказал заместитель главы Минэнерго Николай Колесник.

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Достаточно ли запасов горючего

По словам представителя Министерства энергетики, на сегодняшний день в стране достаточно запасов горючего, однако, учитывая минимизацию военных рисков, их объем желательно нарастить с одного месяца до двух.

"На рынке у операторов сетей запаса горючего действительно в настоящее время в объеме до 30 дней, чего вполне достаточно для стабильной работы рынка. То есть топлива достаточно, но Минэнерго предлагает ввести европейский механизм, чтобы эта достаточность была постоянной", — уточнил чиновник.

Европейский механизм запасов ресурсов

Он рассказал о законопроекте №9024, зарегистрированном в парламенте. Документ призван минимизировать все риски нестабильной ситуации и не допустить дефицита на рынке, подобного прошлогоднему.

Согласно европейскому регламенту, минимальный объем должен быть сформирован по принципу двух базисов: или 90 дней импорта, или 61 день внутреннего потребления.

Поэтому проект закона будет предусматривать, что создание такого запаса будет происходить в течение восьми лет.

"То есть мы просто узаконим существующую ситуацию и участники рынка будут обязаны создать такие условия не только когда им экономически это выгодно, или когда складывается определенная ситуация, а постоянно будут держать такой уровень", — добавил замминистра.

Льготы на топливо

Как ожидается, в Украине с 1 июля текущего года намерены вернуть НДС и акцизы на горючее, отмененные в марте прошлого года, до довоенного уровня. Это предусмотрено законом №2618-ІХ,где говорится об отмене налоговых льгот на горючее в два этапа.

Первый этап был намечен на сентябрь прошлого года. Тогда вернули акцизы в размере 100 евро за 1000 литров бензина и дизтоплива, оставив НДС на уровне 7%.

Второй этап стартует с 1 июля этого года. Акцизы будут возобновлены до довоенного уровня, а ставка НДС — до 20%.

"После таких изменений акциз на бензин вырастет более чем вдвое — до €213, на дизтопливо — почти на 40% — до €140 за 1000 л", — говорят аграрии.

Они призывают власти не спешить с отменой налоговых льгот на топливо. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.

В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 7% до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

Напомним, по данным НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.