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Минфин объяснил, сколько заработает государство на возобновлении довоенных налогов для бизнеса

2 августа 2023 19:34
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Сколько заработает государственный бюджет на возобновлении довоенных налогов
Украинская гривня. Фото: УНИАН
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Продолжающаяся война требует комплексного пересмотра налоговых исключений для создания более эффективной и справедливой налоговой системы в Украине.

Важным шагом на этом пути является поиск баланса между обеспечением финансирования наиболее критических статей бюджета — расходов на безопасность и оборону, и стимулированием восстановления экономики.

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Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE заявили в Министерстве финансов Украины.

В Минфине напомнили, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину был принят ряд неотложных мер с целью обеспечения противостояния вызовам, вставшим перед налогоплательщиками. Изменения в законодательство по вопросам налогообложения в первую очередь были направлены на поддержку хозяйствующих субъектов и позволили бизнесу продолжить работу в начале полномасштабного вторжения РФ.

Зачем правительство возобновило довоенные налоги

В Министерстве отмечают, что в условиях военного положения налоговые поступления, прежде всего, обеспечивают потребности страны на осуществление оборонных мероприятий.

"Украина получает средства от международных доноров исключительно на обеспечение финансирования социальных и гуманитарных расходов", — напоминают в ведомстве.

ВАЖНО! Возобновление довоенного режима налогообложения не предполагает повышения налогов и не вводит новые ставки налогов!

С 1 августа ограничивается действие отдельных законодательных норм, введенных на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины.

В Минфине подсчитали, что возобновление налогообложения будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты в 2023 году на сумму около 8 млрд гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине возобновлены довоенные налоги и проверки бизнеса: что именно изменилось с 1 августа

Напомним, с 1 августа в Украине частично возобновляется довоенный режим налогообложения и проверок бизнеса.

Налоговые "новации" вводятся Законом Украины от 30 июня 2023 года №3219-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения". 26 июля Президент подписал этот Закон, а 28 июля он опубликован в "Голосе Украины".

Возобновление довоенного формата налогового регулирования бизнеса является требованием Международного валютного фонда и одним из так называемых маяков четырехлетней программы расширенного финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы Украина обязалась перед МВФ возобновить довоенный уровень налогов с 1 июля. Но впоследствии стало ясно, что Верховная Рада не успевает принять законопроект к этой дате из-за большого количества правок. Было решено, что довоенный порядок налогообложения и проверок бизнеса введут с 1 августа.

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В начале полномасштабной войны России против Украины для украинского бизнеса были введены льготные условия налогообложения, в частности:

  • возможность для ФЛП и юридических лиц являться плательщиками единого налога 3-й группы в размере 2% от суммы дохода;
  • возможность для ФЛП 1-й и 2-й групп не уплачивать единый налог;
  • отказ от документальных проверок;
  • остановка отдельных сроков, определенных налоговым законодательством;
  • неприменение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, нарушение при уплате ЕСВ и нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций (РРО).

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