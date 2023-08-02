Сколько заработает государственный бюджет на возобновлении довоенных налогов

Минфин объяснил, сколько заработает государство на возобновлении довоенных налогов для бизнеса
Продолжающаяся война требует комплексного пересмотра налоговых исключений для создания более эффективной и справедливой налоговой системы в Украине.
Важным шагом на этом пути является поиск баланса между обеспечением финансирования наиболее критических статей бюджета — расходов на безопасность и оборону, и стимулированием восстановления экономики.
Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE заявили в Министерстве финансов Украины.
В Минфине напомнили, что с началом полномасштабного вторжения России в Украину был принят ряд неотложных мер с целью обеспечения противостояния вызовам, вставшим перед налогоплательщиками. Изменения в законодательство по вопросам налогообложения в первую очередь были направлены на поддержку хозяйствующих субъектов и позволили бизнесу продолжить работу в начале полномасштабного вторжения РФ.
Зачем правительство возобновило довоенные налоги
В Министерстве отмечают, что в условиях военного положения налоговые поступления, прежде всего, обеспечивают потребности страны на осуществление оборонных мероприятий.
"Украина получает средства от международных доноров исключительно на обеспечение финансирования социальных и гуманитарных расходов", — напоминают в ведомстве.
ВАЖНО! Возобновление довоенного режима налогообложения не предполагает повышения налогов и не вводит новые ставки налогов!
С 1 августа ограничивается действие отдельных законодательных норм, введенных на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины.
В Минфине подсчитали, что возобновление налогообложения будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местные бюджеты в 2023 году на сумму около 8 млрд гривен.
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Напомним, с 1 августа в Украине частично возобновляется довоенный режим налогообложения и проверок бизнеса.
Налоговые "новации" вводятся Законом Украины от 30 июня 2023 года №3219-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения". 26 июля Президент подписал этот Закон, а 28 июля он опубликован в "Голосе Украины".
Возобновление довоенного формата налогового регулирования бизнеса является требованием Международного валютного фонда и одним из так называемых маяков четырехлетней программы расширенного финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. В рамках этой программы Украина обязалась перед МВФ возобновить довоенный уровень налогов с 1 июля. Но впоследствии стало ясно, что Верховная Рада не успевает принять законопроект к этой дате из-за большого количества правок. Было решено, что довоенный порядок налогообложения и проверок бизнеса введут с 1 августа.
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В начале полномасштабной войны России против Украины для украинского бизнеса были введены льготные условия налогообложения, в частности:
- возможность для ФЛП и юридических лиц являться плательщиками единого налога 3-й группы в размере 2% от суммы дохода;
- возможность для ФЛП 1-й и 2-й групп не уплачивать единый налог;
- отказ от документальных проверок;
- остановка отдельных сроков, определенных налоговым законодательством;
- неприменение штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, нарушение при уплате ЕСВ и нарушение порядка использования регистраторов расчетных операций (РРО).