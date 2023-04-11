Митники виявили порушень з початку року на 1,2 млрд грн

Працівники митниці відзвітували про виконану роботу за перший квартал року / Фото: google.com

В Україні працівники митниці виявили порушень на 1,2 млрд грн за перший квартал 2023 року. Найбільше штрафів виписали за перевезення промислових товарів.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

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Деталі

Як зазначається, із січня по березень цього року митникам вдалося зафіксувати понад 2,76 тис. порушень та вилучити предметів правопорушень на суму, що перевищувала 179 млн грн. З-поміж них:

на 91 млн гривень вилучили промислових товарів;

на 16 млн гривень — продовольчих товарів;

на 61 млн гривень — валюти;

на близько 10 млн гривень — транспорту.

Зокрема, митниці розглянули 728 справ за три місяці року, виписавши штрафів на 19 млн грн, з яких до держбюджету надійшло 14 млн грн.

До суду передали понад 1,36 тис. справ про порушення митних правил на суму 350 млн гривень. За результатами розгляду справ судами наклали стягнень на суму більш ніж 362 млн гривень.

Таблиця: Держмитна служба

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують підвищити заробітну плату для митників з метою запобігання корупції. Комітет з питань податкової та фінансової політики підтримав законопроєкт 6490-д.

Також ми писали, що Бюро економічної безпеки (БЕБ) за чинного керівництва вважається неефективним, тому планують повністю оновити його склад до кінця поточного року. Відповідне перезавантаження передбачене Меморандумом з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Додамо, за інформацією Податкового комітету, у 2022 році план з податків було виконано на 4/5. Державна митна служба виконала план із наповнення держбюджету лише на 57%. На початку повномасштабного вторгнення росії різке скорочення надходжень від митниці сталося через падіння обсягів імпорту та запровадження податкових пільг.