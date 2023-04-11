Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Таможенники выявили нарушений с начала года на 1,2 млрд грн arrow

Таможенники выявили нарушений с начала года на 1,2 млрд грн

11 апреля 2023 11:25
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Таможенники выявили нарушений с начала года на 1,2 млрд грн
Работники таможни отчитались о проделанной работе за первый квартал года / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине работники таможни выявили нарушений на 1,2 млрд грн за первый квартал 2023 года. Больше всего штрафов выписали за перевозку промышленных товаров.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Читайте также:

Подробности

Как отмечается, с января по март этого года таможенникам удалось зафиксировать более 2,76 тыс. нарушений и изъять предметы правонарушений на сумму, превышающую 179 млн грн. Среди них:

  • на 91 млн гривен изъяли промышленных товаров;
  • на 16 млн гривен продовольственных товаров;
  • на 61 млн гривен валюты;
  • на около 10 млн гривен транспорта.

В частности, таможни рассмотрели 728 дел за три месяца года, выписав штрафы на 19 млн грн, из которых в госбюджет поступило 14 млн грн.

В суд передали более 1,36 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму 350 млн гривен. По результатам рассмотрения дел судами наложили взысканий на сумму более 362 млн гривен.

Таблица: Гостаможенная служба

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют повысить заработную плату для таможенников с целью предотвращения коррупции. Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал законопроект 6490-д.

Также мы писали, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) при действующем руководстве считается неэффективным, поэтому планируется полностью обновить его состав до конца текущего года. Соответствующая перезагрузка предусмотрена Меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).

Добавим, по информации Налогового комитета, в 2022 году план по налогам был выполнен на 4/5. Государственная таможенная служба выполнила план по наполнению госбюджета всего на 57%. В начале полномасштабного вторжения россии резкое сокращение поступлений от таможни произошло из-за падения объемов импорта и введения налоговых льгот.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB