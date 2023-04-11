Таможенники выявили нарушений с начала года на 1,2 млрд грн

Работники таможни отчитались о проделанной работе за первый квартал года / Фото: google.com

В Украине работники таможни выявили нарушений на 1,2 млрд грн за первый квартал 2023 года. Больше всего штрафов выписали за перевозку промышленных товаров.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Как отмечается, с января по март этого года таможенникам удалось зафиксировать более 2,76 тыс. нарушений и изъять предметы правонарушений на сумму, превышающую 179 млн грн. Среди них:

на 91 млн гривен изъяли промышленных товаров;

на 16 млн гривен — продовольственных товаров;

на 61 млн гривен — валюты;

на около 10 млн гривен — транспорта.

В частности, таможни рассмотрели 728 дел за три месяца года, выписав штрафы на 19 млн грн, из которых в госбюджет поступило 14 млн грн.

В суд передали более 1,36 тыс. дел о нарушении таможенных правил на сумму 350 млн гривен. По результатам рассмотрения дел судами наложили взысканий на сумму более 362 млн гривен.

Таблица: Гостаможенная служба

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируют повысить заработную плату для таможенников с целью предотвращения коррупции. Комитет по вопросам налоговой и финансовой политики поддержал законопроект 6490-д.

Также мы писали, что Бюро экономической безопасности (БЭБ) при действующем руководстве считается неэффективным, поэтому планируется полностью обновить его состав до конца текущего года. Соответствующая перезагрузка предусмотрена Меморандумом с Международным валютным фондом (МВФ).

Добавим, по информации Налогового комитета, в 2022 году план по налогам был выполнен на 4/5. Государственная таможенная служба выполнила план по наполнению госбюджета всего на 57%. В начале полномасштабного вторжения россии резкое сокращение поступлений от таможни произошло из-за падения объемов импорта и введения налоговых льгот.