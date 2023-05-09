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Monobank арестует сотни тысяч счетов клиентов

9 мая 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Monobank арестует сотни тысяч счетов клиентов
Мобильное приложение финучреждения Monobank Фото: monobank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Клиентов украинского финучреждения Мonobank предупредили о возврате возможности арестов счетов из-за изменений в законодательстве. Решение коснется около 436 тыс. граждан.

Об этом сообщил соучредитель Мonobank Олег Гороховский в Telegram.

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По словам банкира, в Украине заработал закон №3048-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

До этого действовало правительственное постановление, которое снимало аресты исполнительной службы на денежную сумму менее 100 тыс. грн во время военного положения. Новый закон фактически аннулирует нормы, введенные правительством.

Так, новый закон предусматривает, что клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн). Однако при условии, что исполнитель производства предоставит финучреждению постановление на снятие ареста на сумму двух минимальных зарплат по одному из счетов. Клиентам нужно самостоятельно обратиться к исполнителю для запуска этого процесса.

"Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется 436 тысяч наших клиентов. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать. Все банки его будут выполнять", — пояснил соучредитель Monobank.

Больше о проблемах с банками

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на проблемы с закрытием валютных депозитов, ведь в некоторых случаях снять средства "под ноль" невозможно. В банке дали пояснения.

Также мы писали, что ПриватБанк продолжает блокировать банковские карты с "целью безопасности". В этом случае заморозили счет волонтерам.

Еще клиенты ПриватБанка жаловались, что банк блокирует банковские счета. Речь идет о тех, кто зарегистрирован на оккупированных территориях.

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