Monobank арестует сотни тысяч счетов клиентов

Мобильное приложение финучреждения Monobank Фото: monobank.ua

Клиентов украинского финучреждения Мonobank предупредили о возврате возможности арестов счетов из-за изменений в законодательстве. Решение коснется около 436 тыс. граждан.

Об этом сообщил соучредитель Мonobank Олег Гороховский в Telegram.

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По словам банкира, в Украине заработал закон №3048-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

До этого действовало правительственное постановление, которое снимало аресты исполнительной службы на денежную сумму менее 100 тыс. грн во время военного положения. Новый закон фактически аннулирует нормы, введенные правительством.

Так, новый закон предусматривает, что клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн). Однако при условии, что исполнитель производства предоставит финучреждению постановление на снятие ареста на сумму двух минимальных зарплат по одному из счетов. Клиентам нужно самостоятельно обратиться к исполнителю для запуска этого процесса.

"Поскольку закон вступил в силу, мы должны вернуть аресты, которые снимали во время действия военного положения. Это коснется 436 тысяч наших клиентов. Очень жаль, но мы ничего не можем с этим поделать. Все банки его будут выполнять", — пояснил соучредитель Monobank.

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