Монобанк блокирует счета клиентам – что советуют в банке

Приложение финучреждения Monobank Фото: monobank.ua

Украинское финучреждение Мonobank начало массово блокировать банковские счета своих клиентов. Замораживают счета даже по давно закрытым судебным производствам.

Об этом свидетельствуют жалобы граждан на портале Мinfin в разделе отзывов о работе банков.

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Что известно об аресте счетов

На днях украинцам, имеющим долги, серьезно усложнили жизнь. Так, в мае после годового моратория власти вернули разрешение банкам блокировать счета клиентов из-за задолженности по требованию исполнительных органов.

Новый закон №3048-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения" предусматривает, что клиенты, имеющие какие-либо аресты, могут пользоваться суммой в размере двух минимальных зарплат (сейчас это 13,4 тыс. грн).

Однако граждане массово жалуются на то, что Мonobank начал замораживать счета даже по закрытым судебным производствам многолетней давности.

"Заблокировали счет по исполнительным производствам, которые закрыты более 2 лет назад. Открыл в другом банке, все хорошо. Не рекомендую;

Еще вчера написала в поддержку, что производство от января 2022 г. закрыто в сентябре 2022 г., о чем есть соответствующие постановления: Постановление о снятии арестов со счетов и Постановление о закрытии исполнительного производства. Не подействовало. Заблокировали и требуют, чтобы обратилась к исполнителю за постановлением;

Банк заблокировал мою карточку по исполнительному производству ИП №65730799, которое уже закрыто госисполнителем 2 года назад. Предоставил документы о закрытии имеющихся у Дії — не подходят. Зачем тогда Дія? Но ужасно, что ты не застрахован от глупости Монобанка, в любой момент тебе могут заблокировать карту, а потом ходи и доказывай, что ты не должник. Лучше снять все с карты под ноль;

К сожалению, банк заблокировал счет в связи со старым исполнительным производством, которое было закрыто еще год назад. Очень жаль, что банк позиционирует себя как диджитализованный. Ведь в стране же свободный доступ к реестру должников и действующих ИП, а также судебных решений. Мне не жалко 250 гривен на счетах. Но евро счет жалко. Нет больше желания пользования вашими услугами. Хотя раньше была очень довольна", — говорится в жалобах клиентов.

Что говорят в Monobank

Представители финучреждения Мonobank дают всем клиентам, которым безосновательно заблокированным средства, идентичный ответ.

"Понимаем, что ситуация неприятная. 06.05 вступил в силу Закон Украины, согласно которому Банки вынуждены устанавливать ограничения на счета клиента, в случае получения постановления об аресте средств от исполнительной службы. При всем желании вам помочь мы не имеем возможности снять арест без решения исполнителя Рекомендуем обратиться к исполнителю, чтобы он направил в банк сообщение о снятии ареста. Как только мы получим информацию о снятии ареста — ограничение будет снято", — говорится в сообщении банка.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в финучреждении Мonobank предупредили о возможности возвращения арестов из-за изменений в законодательстве.

Также мы писали, что ПриватБанк блокирует банковские карты с "целью безопасности". В частности, заморозили счет волонтерам.

Ранее сообщалось, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.