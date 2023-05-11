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Топливный рынок ждут масштабные проверки: какая причина

11 мая 2023 08:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Топливо в Украине будут проверять более тщательно
Заправка машин на АЗС. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с предотвращением попадания ресурса российского происхождения.

Это предусмотрено соответствующим постановлением №1147, принятым правительством.

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По словам заместителя главы Министерства энергетики Николая Колесника, Украина вышеуказанным постановлением запретила поставки из-за границы горючего неизвестного происхождения.

Запрет касается:

  • сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород;
  • нефти с нефтепродуктами, полученных из битуминозных пород, кроме сырых и продуктов (содержание которых — 70 мас.% и более нефти и нефтепродуктов);
  • газов нефтяных и других углеводородов в газообразном состоянии;
  • моторного альтернативного топлива;
  • биодизеля или смеси, не имеющие или имеющие менее 70 мас.% нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Как заверил руководитель государственной Укрнафты Сергей Корецкий, теперь работники таможенных органов при оформлении нефтепродуктов будут требовать сертификаты о странах происхождения горючего. В Украину могут попадать исключительно нефтепродукты, подкрепленные документами от предприятий-производителей.

"Не у всех этих стран вообще есть нефтепереработка. Это было дешево, поэтому некоторые трейдеры закрывали глаза на сотрудничество с врагом. Отныне лазейки закрыты", — отметил Сергей Корецкий.

Российское горючее на рынке Украины

До этого запрета после введенного эмбарго на российские нефтепродукты с февраля 2023 года российский ресурс продолжал поступать на украинский рынок под видом поставок из ряда других стран.

Так, российский сжиженный газ завозили с осени 2022 года под видом продукции из Польши, Литвы, Латвии, а российское дизтопливо экспортировали из таких стран: Албания, Египет, Марокко, Тунис, Алжир, Турция, Индия.

Больше о топливе

Напомним, по данным НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться до июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.

В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога на добавленную стоимость на топливо с нынешних 7% до 20% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

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