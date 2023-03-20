Найбільший банк Швейцарії UBS поглине свого конкурента Credit Suisse, — Bloomberg
Найбільший банк Швейцарії UBS має намір поглинути свого конкурента — другу за величиною фінустанову Credit Suisse. Акції цього банку за короткий період впали на 30%.
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
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Деталі купівлі Credit Suisse
Як зазначається, UBS планує заплатити за Credit Suisse 3 млрд франків ($3,23 млрд), а швейцарський уряд зголосився покрити ще 9 млрд франків ($9,7 млрд) ймовірних збитків після злиття. Так, уряд вирішив підтримати угоду, надавши підтримку ліквідності та скасувавши вимогу отримати схвалення акціонерів на продаж.
"Це придбання є привабливим для акціонерів UBS, але давайте прояснимо, що стосується Credit Suisse, це екстрений порятунок", — заявило керівництво UBS.
Bloomberg зауважує, що обидва банки мають необмежений доступ до засобів ліквідності Швейцарського національного банку. Урядова гарантія збитків була необхідна, оскільки мало часу для проведення належної оцінки.
У заяві Credit Suisse йдеться, що угоду закриють до кінця року.
"UBS має намір скоротити інвестиційно-банківський бізнес Credit Suisse і привести його у відповідність до нашої консервативної культури ризику", — заявили в UBS.
Після появи інформації про злиття Credit Suisse випустив службову записку для своїх працівників, запевнивши, що всі поки що працюють у колишньому режимі. Всі філії та офіси банку залишаться відкритими.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Сполучених Штатах черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.
Раніше у США закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.
Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.