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Найбільший банк Швейцарії UBS поглине свого конкурента Credit Suisse, — Bloomberg

20 березня 2023 09:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банк Швейцарії UBS поглине свого конкурента Credit Suisse
Акції цього банку за короткий період впали на 30%
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Найбільший банк Швейцарії UBS має намір поглинути свого конкурента другу за величиною фінустанову Credit Suisse. Акції цього банку за короткий період впали на 30%.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Деталі купівлі Credit Suisse

Як зазначається, UBS планує заплатити за Credit Suisse 3 млрд франків ($3,23 млрд), а швейцарський уряд зголосився покрити ще 9 млрд франків ($9,7 млрд) ймовірних збитків після злиття.  Так, уряд вирішив підтримати угоду, надавши підтримку ліквідності та скасувавши вимогу отримати схвалення акціонерів на продаж.

"Це придбання є привабливим для акціонерів UBS, але давайте прояснимо, що стосується Credit Suisse, це екстрений порятунок", заявило керівництво UBS.

Bloomberg зауважує, що обидва банки мають необмежений доступ до засобів ліквідності Швейцарського національного банку. Урядова гарантія збитків була необхідна, оскільки мало часу для проведення належної оцінки.

У заяві Credit Suisse йдеться, що угоду закриють до кінця року.

"UBS має намір скоротити інвестиційно-банківський бізнес Credit Suisse і привести його у відповідність до нашої консервативної культури ризику", заявили в UBS.

Після появи інформації про злиття Credit Suisse випустив службову записку для своїх працівників, запевнивши, що всі поки що працюють у колишньому режимі. Всі філії та офіси банку залишаться відкритими.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Сполучених Штатах черговому банку загрожує банкрутство. Акції каліфорнійського First Republic Bank впали на 70% під час останніх кількох сесій на тлі новин про крах двох фінустанов в країні.

Раніше у США закрили чергову велику фінустанову у намаганні стримати поширення банківської кризи. Йдеться про одного з найбільших кредиторів у криптоіндустрії — Signature Bank.

Після краху одного з найбільших банків США за обсягом активів Silicon Valley Bank (SVB), акції світового фінансового сектора втратили 465 мільярдів доларів ринкової вартості. Інвестори побоюються вкладатись у облігації.

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