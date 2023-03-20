Банк Швейцарии UBS поглотит своего конкурента Credit Suisse

Акции этого банка за короткий период упали на 30%

Крупнейший банк Швейцарии UBS намерен поглотить своего конкурента — второе по величине финучреждение Credit Suisse. Акции этого банка за короткое время упали на 30%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Детали покупки Credit Suisse

Как отмечается, UBS планирует заплатить за Credit Suisse 3 млрд франков ($3,23 млрд), а швейцарское правительство вызвалось покрыть еще 9 млрд франков ($9,7 млрд) вероятных убытков после слияния. Так, правительство решило поддержать соглашение, оказав поддержку ликвидности и отменив требование получить одобрение акционеров на продажу.

"Это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но давайте проясним, что касается Credit Suisse, это экстренное спасение", — заявило руководство UBS.

Bloomberg отмечает, что оба банка имеют неограниченный доступ к средствам ликвидности Швейцарского национального банка. Правительственная гарантия ущерба была необходима, поскольку мало времени для проведения должной оценки.

В заявлении Credit Suisse говорится, что соглашение будет закрыто до конца года.

"UBS намерен сократить инвестиционно-банковский бизнес Credit Suisse и привести его в соответствие с нашей консервативной культурой риска", — заявили в UBS.

После появления информации о слиянии Credit Suisse выпустил служебную записку для своих работников, заверив, что все пока работают в прежнем режиме. Все филиалы и офисы банка останутся открытыми.

Что еще стоит знать

Напомним, в Соединенных Штатах очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.

Ранее в США закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.

После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.