Крупнейший банк Швейцарии UBS поглотит своего конкурента Credit Suisse, — Bloomberg
Крупнейший банк Швейцарии UBS намерен поглотить своего конкурента — второе по величине финучреждение Credit Suisse. Акции этого банка за короткое время упали на 30%.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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Детали покупки Credit Suisse
Как отмечается, UBS планирует заплатить за Credit Suisse 3 млрд франков ($3,23 млрд), а швейцарское правительство вызвалось покрыть еще 9 млрд франков ($9,7 млрд) вероятных убытков после слияния. Так, правительство решило поддержать соглашение, оказав поддержку ликвидности и отменив требование получить одобрение акционеров на продажу.
"Это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но давайте проясним, что касается Credit Suisse, это экстренное спасение", — заявило руководство UBS.
Bloomberg отмечает, что оба банка имеют неограниченный доступ к средствам ликвидности Швейцарского национального банка. Правительственная гарантия ущерба была необходима, поскольку мало времени для проведения должной оценки.
В заявлении Credit Suisse говорится, что соглашение будет закрыто до конца года.
"UBS намерен сократить инвестиционно-банковский бизнес Credit Suisse и привести его в соответствие с нашей консервативной культурой риска", — заявили в UBS.
После появления информации о слиянии Credit Suisse выпустил служебную записку для своих работников, заверив, что все пока работают в прежнем режиме. Все филиалы и офисы банка останутся открытыми.
Что еще стоит знать
Напомним, в Соединенных Штатах очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.
Ранее в США закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии — Signature Bank.
После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.