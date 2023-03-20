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Крупнейший банк Швейцарии UBS поглотит своего конкурента Credit Suisse, — Bloomberg

20 марта 2023 09:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Банк Швейцарии UBS поглотит своего конкурента Credit Suisse
Акции этого банка за короткий период упали на 30%
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Крупнейший банк Швейцарии UBS намерен поглотить своего конкурента — второе по величине финучреждение Credit Suisse. Акции этого банка за короткое время упали на 30%.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Детали покупки Credit Suisse

Как отмечается, UBS планирует заплатить за Credit Suisse 3 млрд франков ($3,23 млрд), а швейцарское правительство вызвалось покрыть еще 9 млрд франков ($9,7 млрд) вероятных убытков после слияния. Так, правительство решило поддержать соглашение, оказав поддержку ликвидности и отменив требование получить одобрение акционеров на продажу.

"Это приобретение привлекательно для акционеров UBS, но давайте проясним, что касается Credit Suisse, это экстренное спасение", заявило руководство UBS.

Bloomberg отмечает, что оба банка имеют неограниченный доступ к средствам ликвидности Швейцарского национального банка. Правительственная гарантия ущерба была необходима, поскольку мало времени для проведения должной оценки.

В заявлении Credit Suisse говорится, что соглашение будет закрыто до конца года.

"UBS намерен сократить инвестиционно-банковский бизнес Credit Suisse и привести его в соответствие с нашей консервативной культурой риска", заявили в UBS.

После появления информации о слиянии Credit Suisse выпустил служебную записку для своих работников, заверив, что все пока работают в прежнем режиме. Все филиалы и офисы банка останутся открытыми.

Что еще стоит знать

Напомним, в Соединенных Штатах очередному банку грозит банкротство. Акции калифорнийского First Republic Bank упали на 70% в последние несколько сессий на фоне новостей о крахе двух финучреждений в стране.

Ранее в США закрыли очередное крупное финучреждение в попытке сдержать распространение банковского кризиса. Речь идет об одном из крупнейших кредиторов в криптоиндустрии Signature Bank.

После краха одного из крупнейших банков США по объему активов Silicon Valley Bank (SVB), акции мирового финансового сектора потеряли 465 миллиардов долларов рыночной стоимости. Инвесторы опасаются вкладываться в облигации.

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