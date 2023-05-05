НАПК обновило список спонсоров войны — в перечень попал еще один банк

Отделение венгерского OTP Bank. Фото: otpbank.com.ua

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины расширили список международных спонсоров войны. На этот раз в список внесли венгерское финансовое учреждение OTP Bank.

Об этом рассказали в пресс-центре НАПК.

Читайте также:

Почему OTP Bank попал в список

Как пояснили в агентстве, такое решение было принято в связи с позицией руководства банка осуществлять деятельность в России, а также фактическое признание так называемых "Л/ДНР".

Известно, что у OTP Bank есть дочерние банки в РФ, Украине, Хорватии, Словении, Словакии, Черногории и Румынии. ОТП Банк на территории России остается одним из ведущих банков на рынке финуслуг даже после начала полномасштабной войны. Финучреждение входит в список 50 крупнейших российских банков, а по некоторым направлениям входит в лидеры рынка.

Банк обслуживает около 2,2 млн человек и представлен более чем в 1,85 тыс. населенных пунктах России. Это подчеркивает его важность для экономики страны-агрессорки, которая борется с санкционными ограничениями и стремится обойти их.

Прибыли банка в РФ

Российское отделение OTP Bank в 2020 году получило 113 млн рублей дохода, уплатив в бюджет РФ около 190 млн рублей только налога на прибыль. Также банк предоставляет льготные условия кредитования российским военным.

Россияне, призванные на военную службу по мобилизации или контракту, а также семьи подают заявления на предоставление отсрочки платежей по кредитам и займам. Банки ссылаются на закон РФ от 7 октября 2022 г. №377-ФЗ, фактически признавая так называемые "Донецкую и Луганскую народные республики".

"Таким образом, продолжая финансовые операции российского подразделения, OTP Group четко демонстрирует поддержку и спонсирование терроризма", — пояснили в НАПК.

Что еще стоит знать

Напомним, Австрийское финучреждение Raiffeisen Bank International попало в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в России. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.

8 марта внесло Buzzi Unicem в перечень из-за того, что, несмотря на свое заявление об отказе от какого-либо операционного участия в российском бизнесе, Buzzi Russia продолжает расширять свой бизнес в РФ.

Незадолго до этого НАПК внесло в список международных спонсоров войны американскую компанию Procter & Gamble. Отмечается, что P&G, несмотря на обещание оставить российский рынок еще весной прошлого года, продолжает и платит налоги стране-агрессору.