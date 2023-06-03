НБУ приказал украинским банкам отчитываться о карточных платежах на любую сумму

Оплата банковской картой в терминале. Фото: google.com

С 5 июня Нацбанк приказал украинским банкам отчитываться обо всех карточных платежах на любую сумму. Теперь каждый понедельник банки должны предоставлять отчет до 16:00.

Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228, передает издание "Страна".

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Отчет банков о карточных платежах украинцев

Украинские банки будут передавать Нацбанку информацию о трех видах карточных операций:

P2P-переводы (когда физлица переводят деньги друг другу);

пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;

оплаты в Интернете.

НБУ запросил подробную информацию по интернет-платежам. Речь идет о номерах карточных счетов, с которых будут производиться платежи, а также данные о получателях.

"Причем в разрезе всех карт — как карт, выпущенных украинскими банками, так и карт иностранных банков. Украинские банки, обслуживающие интернет-торговцев, имеют информацию обо всех", — отмечает издание.

Нацбанк не запросил сведений о карточных оплатах населения в магазинах.

По трем карточным операциям украинские банки будут предоставлять отчет обо всех платежах независимо от суммы.

Во внутреннем письме №25-0005/38228 не указано, с какой целью Нацбанк будет собирать эту информацию.

Напомним, эксперты оценили ситуацию на украинском валютном рынке в июне 2023 года. Спрогнозировали, пересечет ли доллар отметку в 38 грн/долл. в этом месяце.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины обнародовали прогноз на текущий год относительно потребительской инфляции. Утверждают, что ее темпы снижаются.

Добавим, в Украине усовершенствовали процедуру вывода с банковского рынка финучреждений в условиях военного положения, что позволит национализировать активы подсанкционных лиц.