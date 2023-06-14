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НБУ снова наказал "ШвидкоГроші": штраф достиг 2,3 млн грн

14 июня 2023 13:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штраф в несколько миллионов — ШвидкоГроші снова наказали
Отделение "ШвидкоГроші". Фото: Novosti N
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) приняли решение в очередной раз наказать финансовую организацию ООО "Потребительский центр", известную под маркой "Швидкогроші". В прошлый раз штраф финкомпании по выдаче микрокредитов составил несколько десятков тысяч гривен, а на этот раз — несколько миллионов.

О таком решении регулятора проинформировал его пресс-сцентр.

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Что известно о наказании "Швидкогроші"

Как отмечают в пресс-службе, Нацбанк оштрафовал финкомпанию на 2,29 миллиона гривен. При этом регулятор не уточняет, с чем именно связано несколькомиллионное наказание. Только заметил, что были зафиксированы:

  • нарушение украинского законодательства о потребительском кредитовании и финансовых услугах;
  • несоблюдение финкоманией требований, касающихся этического поведения.

Также "Швидкогроші" получили письменное предупреждение от НБУ по результатам внеплановых инспекционных проверок в прошлом месяце. Оно касается:

  • отклонения от дополнительных норм к соглашениям небанков о предоставлении финансов в кредит;
  • правил расчета стоимости кредитов для потребителей;
  • реальной годовой процентной ставки по соответствующему соглашению.

Финкомпании дали месяц для устранения нарушений.

Ранее НБУ оштрафовал "Швидкогроші" на 34 тысячи гривен из-за недостоверной информации, непредоставления сведений и документов по требованию Нацбанка. В прошлом году регулятор выписал минимум пять штрафов финучреждению.

Что еще стоит знать

Добавим, в Украине усовершенствовали процедуру вывода с банковского рынка финучреждений в условиях военного положения, что позволит национализировать активы подсанкционных лиц.

Также мы писали, что в Украине в мае 2023 вернулись правила блокирования счетов клиентов банков за задолженность. Раньше могли лишить доступа к счетам только тех должников, которые не оплатили по меньшей мере 100 тысяч гривен, теперь достаточно и 200 гривен.

Напомним, в Украине заблокировали масштабную мошенническую схему, позволившую обмануть граждан на около 15 миллионов гривен. Такая сумма была списана с банковских счетов украинцев.

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