Помощь на лечение — как оформить выплаты до 7 тыс. грн

Украинская нацвалюта в руках. Фото: minsocpolitics.official

Жители Украины могут получить новую экстренную денежную помощь для лечения. Ее начнет выплачивать Эстонский совет по делам беженцев.

Об этом говорится на портале международной организации.

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Как получить средства

Как отмечается, проект Международной организации охватывает разные целевые группы в следующих областях:

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Харьковской;

Сумской;

Черниговской;

Херсонской;

Николаевской;

Запорожской.

Как сообщается на странице Эстонского совета по делам беженцев, размер финансовой помощи составляет 6,6 тыс. грн на человека за три месяца. Однако из-за ограниченного финансирования в некоторых регионах регистрация подошла к концу. Для того чтобы узнать, можно ли в определенной области подать заявку на помощь, нужно позвонить по телефону: 067-105-28-03. Также можно подать срочный запрос на помощь.

"Если у вас экстренный случай, когда многоцелевая материальная помощь требуется срочно и от этого зависит жизнь человека, вы можете подать срочный запрос на помощь", — сообщили в организации.

Экстренными случаями считаются два типа сложной жизненной ситуации:

кто-то из членов семьи имеет онкологическое заболевание и нуждается в немедленной операции;

человек получил ранения в результате боевых действий и нуждается в немедленном лечении.

Заполняя заявку на помощь, нужно добавить медицинскую справку, подтверждающую болезнь, а также копию паспорта.

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут получить продукты питания и лекарства от Благотворительного фонда Let's Help. Однако нужно удовлетворять определенным требованиям.

Также доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.

Неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают международную помощь от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).