Помощь на лечение — как оформить выплаты до 7 тыс. грн

Новая помощь до 7 тыс. грн: как оформить выплаты на лечение
Жители Украины могут получить новую экстренную денежную помощь для лечения. Ее начнет выплачивать Эстонский совет по делам беженцев.
Об этом говорится на портале международной организации.
Как получить средства
Как отмечается, проект Международной организации охватывает разные целевые группы в следующих областях:
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской;
- Харьковской;
- Сумской;
- Черниговской;
- Херсонской;
- Николаевской;
- Запорожской.
Как сообщается на странице Эстонского совета по делам беженцев, размер финансовой помощи составляет 6,6 тыс. грн на человека за три месяца. Однако из-за ограниченного финансирования в некоторых регионах регистрация подошла к концу. Для того чтобы узнать, можно ли в определенной области подать заявку на помощь, нужно позвонить по телефону: 067-105-28-03. Также можно подать срочный запрос на помощь.
"Если у вас экстренный случай, когда многоцелевая материальная помощь требуется срочно и от этого зависит жизнь человека, вы можете подать срочный запрос на помощь", — сообщили в организации.
Экстренными случаями считаются два типа сложной жизненной ситуации:
- кто-то из членов семьи имеет онкологическое заболевание и нуждается в немедленной операции;
- человек получил ранения в результате боевых действий и нуждается в немедленном лечении.
Заполняя заявку на помощь, нужно добавить медицинскую справку, подтверждающую болезнь, а также копию паспорта.
Больше о помощи
Напомним, украинцы могут получить продукты питания и лекарства от Благотворительного фонда Let's Help. Однако нужно удовлетворять определенным требованиям.
Также доступна новая гуманитарная помощь. Получить продукты питания, медикаменты и многое другое можно на портале Juravli.
Неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают международную помощь от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).