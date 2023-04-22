Финансовая помощь — как получить деньги от Dorcas

Украинские внутренние переселенцы с детьми. Фото: УНИАН

Неимущим украинцам, пострадавшим из-за войны, выплачивают новую международную помощь. Деньги можно получить от благотворительного фонда Dorcas (Доркас).

Об этом говорится на странице Napensii.

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Кто может получить выплаты

Как отмечается, выплаты предусмотрены только жителям двух областей: Запорожской и Закарпатской.

На нее могут претендовать внутренние переселенцы, которые еще ни разу не получали помощи от других международных организаций за последние три месяца (для жителей Запорожской области) или одного месяца (для жителей Закарпатской области).

Также они должны подпадать хотя бы под одну из следующих категорий уязвимости и иметь документы, подтверждающие это:

многодетные семьи (трое и более детей);

беременные женщины;

семьи, где воспитываются дети младше трех лет;

одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей;

пожилые люди (старше 60 лет);

лица с инвалидностью;

лица с хроническими и другими тяжелыми недугами, нуждающимися в постоянном лечении и медикаментозной поддержке.

Помощь в Запорожской области

На одного человека выплачивают 6,6 тыс. гривен при условии, что за последние три месяца не получал средств от благотворительных организаций. Денежные средства будут поступать тремя траншами ежемесячно: по 2200 грн.

Подробности можно узнать по телефонам:

(066) 872 25 56;

(093) 156 37 58.

График работы: понедельник-пятница: с 10:30 до 15:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Помощь в Закарпатской области

Условия аналогичны. Однако деньги предоставят, если человек не получал никакую другую выплату в течение одного месяца (последнего). Деньги будут поступать на отделение Укрпочты. Оформить помощь можно на каждого члена семьи.

Для регистрации нужно воспользоваться контактными данными:

г. Ужгород. Тел.: (063) 574 02 54.

г. Мукачево. Тел.: (093) 267 12 75.

График работы (Мукачево): понедельник и среда: с 11:00 до 16:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.

Государственная помощь ВПЛ

Также внутренне перемещенные лица могут получать социальную помощь на проживание. В случае, если граждане подали заявление на помощь, а она не поступает более двух месяцев, нужно обратиться в орган соцзащиты, в котором оформлялась справка ВПЛ и социальная помощь.

В Министерстве отметили, что бывают случаи, когда банк не может перечислить средства на счет получателя из-за ошибки в оформленном заявлении.

Те, кто имеют официальный статус ВПЛ, ежемесячно получают пособие в размере:

2 тыс. грн — для лиц от 18 лет;

3 тыс. грн — для лиц с инвалидностью и детей.

Если на карту не приходят выплаты ВПЛ, можно обращаться:

по номеру горячей линии (15-48);

в офис уполномоченного по вопросам ВПЛ (+38 (066) 813-62-39);

в управлении социальной защиты населения.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине введут единовременную государственную помощь пострадавшим гражданам от войны. Выплаты предусмотрены в связи с инвалидностью и в случае смерти.

Также писали, что в Украине некоторые переселенцы столкнулись с задержками выплат государственной помощи. В правительстве объяснили, что одной из причин задержек могут быть технические проблемы.

С 18 апреля возобновили прием заявок на международные выплаты по 6,6 тыс. грн. Речь идет о денежной помощи УВКБ ООН.