Беженцы в Польше могут получить 12 тыс. злотых — как подать заявку

Злотые в руках. Фото: Unplush

Граждане Украины в Польше могут оформить новую финансовую помощь от РСРМ. Деньги предоставляются как целым семьям, так и отдельным лицам.

Об этом сообщает Ukrainianinpoland.

Читайте также:

Финансовая помощь от РСРМ

На денежную помощь могут претендовать только граждане, отвечающие следующим критериям:

впервые прибыли в Польшу не ранее 15 февраля 2023 года, имеют номер PESEL со статусом UKR после вышеуказанной даты;

ни разу не получали финансовую помощь от гуманитарных организаций в Польше;

уязвимые категории граждан семьи, которые испытывают трудности с доступом на рынок труда.

Речь идет о таких категориях граждан и сложных ситуациях:

лица старше 60 лет;

лица с инвалидностью;

одинокие родители или опекуны с по меньшей мере двумя лицами на содержании (несовершеннолетние дети и лица старше 60 лет);

одинокие беременные или роженицы с двумя детьми;

лица, нуждающиеся в немедленной медицинской помощи по постоянному лечению (есть документы, подтверждающие это).

Финансовая помощь предоставляется в следующих городах:

Варшава;

Щецин;

Люблин;

Торунь;

Быдгощ;

Вроцлав;

Познань;

Катовице;

Лодзь.

Размер финансовой помощи от РСРМ

Украинцы могут рассчитывать на 820 злотых (7380 гривен) на одного человека. Денежная помощь оказывается в течение трех месяцев.

Максимально оформить выплаты могут до пяти членов семьи. То есть, один человек может получить 22,14 тыс. гривен за три месяца, а пять человек — 107 тыс. гривен (12,3 тыс. злотых).

Как зарегистрироваться для получения денег

Граждане должны заполнить специальную анкету. Она позволит зарегистрироваться на получение материальной помощи. Это можно сделать по следующей ссылке.

Что еще известно

Напомним, украинцы с детьми, которые сейчас находятся в Польше, могут получить денежную помощь. Регистрация проходит до 30 ноября 2023 года включительно.

Украинские беженцы в Германии смогут получать пенсию. Однако для этого нужно отвечать высоким требованиям.

Также мы писали, что Румыния предлагает ряд привлекательных вакансий для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране. Поскольку наблюдается конкуренция за рабочие руки, готовы брать на работу украинцев без опыта и знания языка.