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Переселенцам задерживают помощь: в Минреинтеграции объяснили, когда ждать выплаты

22 февраля 2023 08:01
lis.jpg - Ксения Лисновская
Помощь переселенцам — в Минреинтеграции объяснили, когда выплатят деньги
На покрытие расходов направили 5,5 млрд гривен
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Украине внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) задерживают выплаты пособия на проживание. Однако в ближайшее время эту проблему решат, ведь на покрытие расходов было направлено 5,5 млрд гривен.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Задержки выплат ВПЛ

В Минреинтеграции отметили, что от граждан на горячие линии ведомства поступали многочисленные жалобы по поводу задержки выплат переселенцам.

Как заявила вице-премьер Ирина Верещук, после этого направили соответствующий запрос в Министерство социальной политики. Там заявили, что на выплаты уже было направлено более пяти миллиардов гривен.

При этом в Государственной казначейской службе заявили, что выплаты считаются первоочередными.

"В дальнейшем полученная от Минсоцполитики информация о состоянии финансирования выплат ВПЛ будет опубликоваться на сайте Минреинтеграции", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Начисление других соцвыплат

В Министерстве социальной политики Украины ранее напомнили гражданам, что по новым правилам некоторые социальные выплаты не начислились автоматически в 2023 году. Для их возобновления нужно лично обратиться в органы социальной защиты населения.

По информации ведомства, выплаты не были продлены автоматически трем категориям граждан:

  • малообеспеченным семьям;
  • одиноким матерям (отцам), которым предусмотрена помощь на детей;
  • лицам, имеющим право на временное пособие для достижения общего пенсионного возраста, однако не получили права на пенсионную выплату.

Исключением среди таких категорий населения являются люди из временно оккупированных территорий или регионов, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, в 2023 году правительство рассчитывает потратить на пенсионное обеспечение граждан около 700 млрд гривен.

Также мы писали, что Кабинет министров принял решение о привлечении гранта от Соединенных Штатов на общую сумму 6 млрд долларов. В частности, деньги будут направлены на социальные программы, а также образование и медицину.

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