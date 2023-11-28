Зарплата в Украине снизилась за последние три месяца — данные ПФУ

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде утвердили уровень средней заработной платы в стране, из которой вычислены страховые взносы и берут за основу для исчисления пенсий. Размер зарплаты за последний квартал сократился.

Такая информация содержится на официальном сайте фонда.

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Как изменилась зарплата в Украине

Как отмечается, размер средней зарплаты обнародовали за месяцы третьего квартала 2023 года.

По данным ПФУ, за последний год зарплата выросла на 8,4%. В сентябре 2023 года она составляла 14,51 тыс. гривен, а год назад — 13,38 тыс. гривен.

Но показатель ниже против суммы, которую зафиксировали в начале лета 2023-го.

Речь идет о таких суммах:

в сентябре 2023-го — 14,51 тыс. гривен;

в августе 2023-го — 13,77 тыс. гривен;

в июле 2023-го — 13,99 тыс. гривен;

в июне 2023-го — 16,01 тыс. гривен;

в мае 2023-го — 14,1 тыс. гривен;

в апреле 2023-го — 13,62 тыс. гривен;

в марте 2023-го — 13,42 тыс. гривен;

в феврале 2023-го — 12,79 тыс. гривен;

в январе 2023-го — 12,64 тыс. гривен.

По состоянию на сентябрь текущего года официальная инфляция составила 7,1%, сохранялась тенденция к незначительному росту реальной зарплаты. Однако прибавила только около 1%.

Прогнозы по зарплате

Следует отметить, что правительство улучшило прогноз роста реальной зарплаты граждан Украины в проекте госбюджета на следующий год.

Если в 2022 году среднемесячная номинальная зарплата работников брутто была на уровне 14,84 тыс. гривен, скорректированная на фоне инфляции — на 11,9% меньше.

В этом году номинальная зарплата будет составлять 18,52 тыс. гривен, а скорректированная на уровень инфляции прибавит 10,1%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине существенно вырос спрос на IT-специалистов, традиционно получающих самые высокие заработные платы. Однако на рынке труда есть вакансии с зарплатами в других сферах, превышающих 100 тысяч гривен.

Также мы писали, что правительство рассматривает изменения в оплате труда работников местных администраций. Так, у них увеличится заработная плата почти вдвое.

Еще в Украине ищут на работу медицинских сестер на достаточно высокую заработную плату в 125 тысяч гривен. От кандидатов требуют наличия опыта работы от трех лет по специальности.