Налоги от игорного бизнеса — поступления в апреле снова не оправдали ожидания

Легальное игорное заведение. Фото: Freepik

В Украине государственный бюджет продолжает недополучать налоги от украинского игорного бизнеса. Поступления в апреле 2023 снова не оправдали ожиданий.

О суммах налоговых поступлений рассказал заместитель главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Ярослав Железняк.

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Так, по словам представителя Налогового комитета, игорный бизнес в прошлом месяце заплатил в государственную казну 452 миллиона гривен.

"Это значительно лучше, чем было, но учитывая данные НБУ об объемах нелегального рынка, то как-то мало. Будем разбираться", — написал чиновник, добавив инфографику.

Источник: Telegram-канал нардепа Я. Железняка

Налоги с игорного бизнеса за март составили 423,5 миллиона гривен. Однако нардеп отметил, что сумма все равно больше вдвое, чем за весь 2021 год. Это 60% от показателя, зафиксированного в 2022 году.

В частности, в январе-марте текущего года собрали на 200 млн гривен больше, чем за прошедшие два года.

Таковы результаты отмены налоговых льгот для игорного бизнеса. Именно из-за введенных льгот в 2022 году перечислил лишь 53,6 млн гривен налогов. Однако суммы не дотягивают до тех, которые озвучивали власти, легализуя игорный бизнес.

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Напомним, ранее в Налоговом комитете рассказали о ликвидации одной из схем в игорном бизнесе, что сократило отток валюты на 900 млн долларов в месяц.

Также мы писали, что с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. В Налоговом комитете Верховной Рады Украины считают решение о его снижении в начале войны ошибочным.

Следует отметить, что в Украине в 2022 году благодаря "налогу на Google" в государственный бюджет удалось привлечь от международных компаний около 6,3 млрд гривен. В феврале-марте 2023 к уплате налога присоединились сервисы такси Uber и Bolt.