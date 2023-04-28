Зарплаты военных — в НБУ рассказали, в чем трудность возврата доплат

Глава Национального Банка Украины Андрей Пышный. Фото: Bank.gov.ua

В Национальном банке Украины (НБУ) оценили перспективы возврата ранее отмененных доплат всем военнослужащим. Речь идет о сумме 30 тыс. грн.

Об этом рассказал руководитель Центробанка Андрей Пышный.

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Что мешает вернуть выплаты

По словам главы НБУ, решение Верховной рады Украины (ВРУ) вернуть отмененные правительством доплаты всем военным усложняет переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), поскольку противоречит ранее утвержденным обязательствам украинских властей.

"Конечно, не дает положительной коннотации разговоров с нашими международными партнерами подобное решение ", — подчеркнул он.

Пышный отметил, что участники переговорного процесса осознают, что претворение в жизнь такого решения парламента "достаточно существенно подвесит договоренности", взятые в рамках Меморандума с Международным валютным фоном.

"Пока решение не реализовано. Насколько я знаю, происходит определенный юридический процесс. В каком виде в результате и что именно будет принято, я думаю, нам нужно взять несколько недель, и мы в конце концов увидим результат. И уже от того результата будем исходить", — объяснил он.

При этом Пышный дал понять, что реализация такого решения невозможна, отметив, что в Нацбанке остаются сторонниками того сценария и тех договоренностей, которые были закреплены на уровне Меморандума с Фондом.

Оценка МВФ дефицита средств на доплаты

Ранее в Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что изучат принятую парламентом 10 апреля законодательную поправку, возвращающую доплаты в 30 тыс. грн военнослужащим. Речь идет об инициативе, в которой не указано, откуда брать средства на ее реализацию.

Напомним, с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен были отменены для тех, кто находится далеко за пределами боевых действий.

В марте в парламенте зарегистрировали законопроект, предусматривающий возвращение украинским военным отмененные надбавки.

Кроме того, на сайте президента появилась соответствующая петиция, где требовали вернуть доплаты военным, которая за короткий срок набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Впоследствии в Украине парламент вернул военным отмененную доплату в размере 30 тысяч гривен. Прибавки военным должны выплачивать за счет экономии на сокращении заработных плат для государственных служащих и менеджмента госпредприятий (до 10 минимальных зарплат). Однако в Верховную Раду сразу внесли блокирующее постановление о законопроекте №8312, авторства народного депутата от "Голоса" Владимира Цабаля.

По словам главы Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниила Гетманцева, принятый законопроект №8312 предусматривает только факт возврата доплат без указания фактических финансовых ресурсов на покрытие таких расходов. Денежные средства, которые планируют взять от сокращения зарплат госслужащим, составят лишь 2% от необходимой суммы. Перспектива возврата доплат военным зависит от того, будут ли найдены источники наполнения бюджета для этого.

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 млрд долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне войны с Россией.