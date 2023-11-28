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ПриватБанк начал выплату денежных компенсаций — кто получит

28 ноября 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Украинцы получат компенсации через ПриватБанк — детали
Деньги в руках. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине бывшие узники концлагерей и люди, пережившие немецкую оккупацию, получат компенсации в рамках кампании Claims Conference. Очередной транш выплат начал уполномоченный государственный "ПриватБанк".

Об этом сообщает пресс-центр банка.

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Подробнее об очередном транше жертвам Холокоста

ПриватБанк осуществляет соответствующие выплаты компенсаций гражданам, пострадавшим во время Холокоста, с 2014 года.

На сегодняшний день он — единственный в стране банк-агент, уполномоченный правительством Германии осуществлять выплаты жертвам нацизма, согласно кампании Claims Conference.

В пресс-службе отметили, что ПриватБанк делает все, чтобы выдача денег происходила максимально быстро. При этом финучреждение не взимает никаких комиссий с получателей.

Подавать заявления на получение денежных компенсаций могут только граждане, пострадавшие во время Холокоста.

При поступлении денег на выплаты ПриватБанк извещает всех получателей по телефону или СМС. Помощь автоматически зачисляют на счета или карты клиентов.

"Если у человека нет счета в ПриватБанке, получить деньги можно наличными в любом отделении банка в городах и районах Украины", — отметили в банке, добавив, что для этого нужно будет предоставить только паспорт.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, Международная технологическая компания Mastercard планирует удвоить донат благотворительной инициативы ПриватБанка и общественной организации "Мечта детей Украины". Также среди самых активных участников разыграют ценные призы.

Еще в ПриватБанке уточнили сроки возврата отмененных платежей. Клиенты жалуются, что долго не могут вернуть денежные средства после отмененных транзакций.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил некоторые правила по валютному обмену изношенных или поврежденных купюр. Теперь банк принимает такие деньги на инкассо, то есть за дополнительную плату.

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