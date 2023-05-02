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ПриватБанк подарит украинскому бизнесу скидки: о чем идет речь

2 мая 2023 14:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк подарит бизнесу скидки — как подключить услугу эквайринга
Платёжный терминал ПриватБанка. Фото: Рrivatbank.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный ПриватБанк в условиях войны на три месяца предложит украинскому бизнесу льготы. Речь идет об услуге эквайринга.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Эквайринг без абонплаты

Как отмечают в ПриватБанке, предприниматели и торговые компании получат возможность подключить услугу эквайринга — приема оплаты банковскими картами на льготных условиях.

Программа будет действовать в течение трех месяцев, начиная с мая. Все ее участники смогут пользоваться эквайрингом без абонплаты, рассказал член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.

Присоединиться к программе могут компании и физлица-предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, с открытым текущим счетом в гривне в ПриватБанке, которые ранее не сотрудничали по услуге "Эквайринг" или прекратили сотрудничество более полугода назад. Зарегистрироваться для участия в акции можно с 1 по 21 мая по следующей ссылке.

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Напомним, к платежной системе PrivatMoney подключился Первый украинский международный банк (ПУМБ). Теперь денежные переводы станут доступнее.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗС WOG предлагают украинским водителям скидки на топливо. Акция будет действовать до конца мая этого года.

Еще ПриватБанк оказывает поддержку украинцам, оказавшимся за границей из-за военного конфликта, и отправляющих финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украине. До июля текущего года клиенты ПриватБанка получат возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.

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