ПриватБанк подарит бизнесу скидки — как подключить услугу эквайринга

Платёжный терминал ПриватБанка. Фото: Рrivatbank.ua

Государственный ПриватБанк в условиях войны на три месяца предложит украинскому бизнесу льготы. Речь идет об услуге эквайринга.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Читайте также:

Эквайринг без абонплаты

Как отмечают в ПриватБанке, предприниматели и торговые компании получат возможность подключить услугу эквайринга — приема оплаты банковскими картами на льготных условиях.

Программа будет действовать в течение трех месяцев, начиная с мая. Все ее участники смогут пользоваться эквайрингом без абонплаты, рассказал член правления ПриватБанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.

Присоединиться к программе могут компании и физлица-предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, с открытым текущим счетом в гривне в ПриватБанке, которые ранее не сотрудничали по услуге "Эквайринг" или прекратили сотрудничество более полугода назад. Зарегистрироваться для участия в акции можно с 1 по 21 мая по следующей ссылке.

Больше о ПриватБанке

Напомним, к платежной системе PrivatMoney подключился Первый украинский международный банк (ПУМБ). Теперь денежные переводы станут доступнее.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" и сеть АЗС WOG предлагают украинским водителям скидки на топливо. Акция будет действовать до конца мая этого года.

Еще ПриватБанк оказывает поддержку украинцам, оказавшимся за границей из-за военного конфликта, и отправляющих финансовую помощь своим родным, друзьям и волонтерам в Украине. До июля текущего года клиенты ПриватБанка получат возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.