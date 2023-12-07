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ПриватБанк введет льготные тарифы для зарплатных карт

7 декабря 2023 11:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата через ПриватБанк – что изменится для бизнес-клиентов
Банковская карта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный ПриватБанк запускает льготные тарифы для своих бизнес-клиентов. Финучреждение предложит на год обслуживание новых зарплатных проектов без комиссии.

Об этом информирует пресс-служба банка.

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Как отмечают в пресс-центре, ПриватБанк предлагает льготный тариф для бизнеса, если в течение действия программы откроет в банке новый зарплатный проект.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгения Заиграева, предприниматели и компании, которые будут выплачивать зарплаты на банковские карты ПриватБанка, получат нулевой тариф на расчетно-кассовое обслуживание в рамках зарплатного проекта.

Он отметил, что сейчас больше половины бизнеса выплачивает заработную плату через ПриватБанк, поскольку современные технологии позволят существенно упростить и автоматизировать финансовые операции относительно зарплаты. Это улучшает эффективность бизнеса.

"При условии военного состояния использование банковских карт для выплаты зарплат и безналичная оплата за товары и услуги является дополнительным фактором безопасности для людей", — добавил представитель банка.

В ПриватБанке отмечают, что бесплатное обслуживание по зарплатному проекту будут иметь все бизнес-клиенты, которые подключат в период с 1 декабря 2023-го по 29 февраля 2024-го.

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Клиенты ПриватБанка смогут получать переводы SWIFT в чешских кронах без дополнительной комиссии через Citibank EUROPE PLC.

Новини.LIVE писали также о том, что ПриватБанк запустил новый сервис, где клиенты смогут сообщать о случаях мошенничества. Им окажут помощь в приложении "Приват24".

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.

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