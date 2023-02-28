ПриватБанк змінив процес ідентифікації нових користувачів через мобільний додаток та "Дію"
Державна фінансова установа "ПриватБанк" запустила ідентифікацію нових клієнтів через мобільний додаток "Приват24" та "Дію". Стати користувачем банку тепер легше.
Про це повідомляє PrivatBank insider.
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"Тепер після встановлення мобільного Приват24 нові клієнти можуть зручно підтягнути свої персональні документи з додатка Дія. Після проходження ідентифікації залишається лише відкрити Digital картку — і можна почати користуватися всіма перевагами Приват24", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, державна фінансова установа "ПриватБанк" продовжує блокувати банківські картки з "метою безпеки". Цього разі заморозили рахунок волонтерам.
Також ми писали, що раніше клієнти ПриватБанку скаржились, що банк блокує банківські рахунки. Йдеться про тих, хто зареєстрований на окупованих територіях.
Додамо, ПриватБанк, який націоналізували наприкінці 2014 року, продовжує повертати борги, в які влізли колишні власники. Фінустанова намагається отримати 4,3 млрд грн боргу від компанії "Новофарм".