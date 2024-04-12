Аренда квартир в Украине — какие цены в разных регионах

Ключи от квартиры. Фото: Freepik

В начале весны 2024 года на украинском рынке аренды произошли ценовые изменения. Снимать жилье стало дороже в ряде регионов.

Об этом свидетельствует аналитическая информация портала Dim.Ria.

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Ситуация с предложением на рынке аренды

В начале весны количество предложений по аренде жилья в стране сократилось. В частности, одна из самых плохих ситуаций с предложением наблюдалась в Одесской области. Там показатель упал на 53%.

Речь идет о количестве объявлений, размещенных весной против показателя в феврале. В Полтавской области уменьшилось число объявлений на 77%.

Как изменились цены на аренду весной

Согласно этим данным, ситуация с подорожанием аренды жилья в разных городах страны продолжилась.

В среднем цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составила 17,85 тысячи гривен. В области цены значительно ниже, то есть 9,02 тыс. гривен. Снять однокомнатное жилье в Киеве стало дороже на 6%.

За месяц больше всего аренда повысилась в таких регионах:

в Черниговской — на 57%;

в Сумской — на 23%;

в Закарпатской — на 21%.

В то же время есть области, где цены в начале весны упали. Таких насчитывается шесть, кроме Луганской и Донецкой области. В частности существенно снизилась средняя цена в Херсонской области. Там из-за частых российских обстрелов и близости к фронту упала стоимость аренды на 20%.

Аренда жилья в столице весной

Как и раньше, самая дешевая аренда однокомнатной квартиры в Деснянском районе — 9,22 тыс. грн.

Источник: Dim.Ria

В Святошинском и Днепровском районе цена в среднем составляет 15,33 тыс. гривен и 15,19 тыс. гривен соответственно.

Источник: Dim.Ria

Самые высокие средние цены арендованного жилья фиксируют в Печерском районе — 23,37 тыс. гривен за однокомнатную квартиру.

Источник: Dim.Ria

В остальных районах в среднем цена колеблется в пределах 15-18 тыс. гривен.

Источник: Dim.Ria

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине растут средние цены на квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке. В марте 2024 года зафиксировано повышение стоимости почти во всех регионах.

Также мы писали, что в Украине по государственной ипотечной программе "єОселя" тысячи украинцев взяли кредитов на приобретение жилья. Чаще всего покупают квартиры на вторичном рынке.