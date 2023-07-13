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Різке падіння курсу: скільки буде коштувати біткоїн наприкінці липня

13 липня 2023 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Різке падіння курсу: скільки буде коштувати біткоїн наприкінці липня
Біткоїн. Фото: REUTERS/Benoit Tessier//File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Флагманська криптовалюта біткоїн торгується на рівні близько 31 тисячі доларів. Різкий сплеск вартості спостерігався у першій половині червня. Це прикувало увагу інвесторів, однак надмірна активність може призвести до падіння курсу.

Про це повідомляють аналітики Finbold.

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Біткоїн може подешевшати

Зараз за один біткоїн потрібно заплатити приблизно 30 670 доларів. До кінця липня ціна на криптовалюту може впасти на 11% — до вартості 26 818 доларів. 

Аналітики спрогнозували таку ціну на основі оцінки вартості криптофлагмана на трекерах. 

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Прогноз аналітиків. Фото: Finbold

Такий сплеск викликав хвилю активності від інвесторів і простих ентузіастів, які займаються трейдингом. За словами аналітиків, увага на криптовалютному ринку може негативно вплинути на вартість біткоїна.

У тижневому розрізі можна побачити, що BTC впав на 1,6%, однак місячний приріст стоїть на місці. Штучний інтелект дає зовсім протилежні прогнози. Він вважає, що ціна на біткоїн підвищиться до 33 329 доларів наприкінці цього місяця. 

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Прогноз штучного інтелекту. Фото: Finbold

Якщо це дійсно станеться, то біткоїн подолає поточну зону опору, а також наступний бар'єр. Криптовалюта наблизиться до третього рівня кореляції — 36 000 доларів. Варто зазначити, що BTC складно пройти позначку 31 000 доларів, тому навряд чи йому вдасться домогтися такого результату.

Які токени для інвестиції обрати

Експерт по криптовалюті Міхаель ван де Поппе розповів про три альткойни, які чудово підійдуть для інвестицій найближчим часом. Наразі існує велика ймовірність їх дорожчання на ринку. Йдеться про:

  • Arbitrum (ARB) — 1,13 долара;
  • Aptos (APT) — 7,06 доларів;
  • SUI (SUI) — 0,68 долара.

Нагадаємо, президент США Джо Байден продовжує звинувачувати криптоінвесторів у несплаті податків не у повному обсязі. Як ринок криптовалют відреагував на цю заяву.

Також ми писали, що у 2022-му лише 19% злочинних криптооперацій припало на біткоїн. А ще сім років назад 97% незаконних криптооперацій здійснювалися саме навколо цієї криптовалюти.

Додамо, Європейський Союз днями уклав політичну угоду щодо нового законодавства про банківський капітал, зокрема щодо криптоактивів. Це сталося після того, як деякі європейські депутати прагнули взагалі заборонити банкам використовувати "незабезпечену" криптовалюту.

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