Робота в Amazon, Marriott та Hilton — українців працевлаштують великі світові компанії

Співробітниця готелю Hilton. Фото: google.com

Кількасот тисяч українців, які на тлі війни вимушено виїхали з країни, працевлаштують у великих світових компаніях. Зокрема, забезпечення робочими місцями біженців пообіцяли такі фірми як Amazon, Marriott, Hilton Hotels та Microsoft.

Про це інформує BBC, посилаючись на благодійну організацію Tent Partnership for Refugees.

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Допомога престижних компаній

За інформацією благодійної організації, під час зустрічі у столиці Франції, яку організувала віцеголова Європейської комісії Маргарітіс Схінас, 41 компанія заявила про готовність допомогти чверті мільйона біженців, які перебувають у Європі, знайти роботу чи отримати нову спеціальність.

Зокрема, готелі Hilton і Marriott International збираються прийняти на роботу 13,7 тис. осіб, а світові рекрутингові агенції пообіцяли допомогти знайти роботу 152 тис. біженців.

Своєю чергою компанія-гігант з онлайн-торгівлі Amazon пообіцяла взяти на роботу у свої відділення у Європі 5 тис. громадян. Нові працівники виконуватимуть роботи, що стосується замовлень на низовому рівні, проте здібні зможуть підвищити кваліфікацію та будувати кар'єру.

На зустрічі йшлося про те, що зараз дуже багато біженців відчувають труднощі із пошуком роботи. За підрахунками ООН, у Західній та Центральній Європі налічується близько шести мільйонів українських біженців, більшість — жінки з дітьми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.

Раніше повідомлялося, що роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.

Також ми писали, що з початком повномасштабного вторгнення велика кількість українців виїхала за кордон. Першою проблемою, з якою зіштовхнулись, став пошук роботи. Чимало українців вирушають до скандинавських країн, адже ті посідають передові позиції у рейтингах за рівнем оплати праці.