Работа в Amazon, Marriott и Hilton — украинцев трудоустроят крупные мировые компании

Сотрудница гостиницы Hilton. Фото: google.com

Несколько тысяч украинцев, которые на фоне войны вынужденно уехали из страны, трудоустроят в крупных мировых компаниях. В частности, обеспечение рабочими местами беженцев пообещали такие фирмы, как Amazon, Marriott, Hilton Hotels и Microsoft.

Об этом сообщает BBC, ссылаясь на благотворительную организацию Tent Partnership for Refugees.

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Помощь престижных компаний

По информации благотворительной организации, во время встречи в столице Франции, организованной вице-председателем Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, 41 компания заявила о готовности помочь четверти миллиона беженцев, находящихся в Европе, найти работу или получить новую специальность.

В частности, гостиницы Hilton и Marriott International собираются принять на работу 13,7 тыс. лиц, а мировые рекрутинговые агентства пообещали помочь найти работу 152 тыс. беженцев.

В свою очередь компания-гигант по онлайн-торговле Amazon пообещала взять на работу в свои отделения в Европе 5 тыс. граждан. Новые работники будут выполнять работы по заказам на низовом уровне, однако более способные смогут повысить квалификацию и строить карьеру.

На встрече говорилось, что сейчас очень многие беженцы испытывают трудности с поиском работы. По подсчетам ООН, в Западной и Центральной Европе насчитывается около шести миллионов украинских беженцев, большинство — женщины с детьми.

Что еще стоит знать

Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

Ранее сообщалось, что работодатели в Украине предлагают людям без высшего образования вакансии с зарплатой от 35 тысяч гривен. Стоит отметить, что средняя зарплата украинцев — 15 тысяч гривен.

Также мы писали, что с началом полномасштабного вторжения большое количество украинцев уехало за границу. Первой проблемой, с которой столкнулись, стал поиск работы. Многие украинцы отправляются в скандинавские страны, ведь те занимают передовые позиции в рейтингах по уровню оплаты труда.