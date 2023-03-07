Мошенники у клиентов ПриватБанка украли миллион гривен — схема обмана

Жертвами обмана стали пожилые граждане

В Украине разоблачили очередную мошенническую схему по выманиванию денег у клиентов государственного финансового учреждения "ПриватБанк". Жертвами обмана стали пожилые граждане.

Об этом сообщает пресс-служба украинской киберполиции.

Как работала мошенническая схема

Как рассказали специалисты киберполиции, мошенники звонили по телефону гражданам-клиентам ПриватБанка, представляясь работниками этого банка. Целью было выманить данные карт: PIN-коды, коды с обратной стороны карт (CVV), сроки действия, другие секретные коды. Делали это под предлогом якобы блокировки подозрительных операций.

"Два друга звонили гражданам, притворяясь представителями банка, и убеждали, что доступ к счетам получили мошенники", — рассказали в полиции.

Имея персональные данные, мошенники привязывали карты к платежным системам Google Pay или Apple Pay, после чего с помощью технологии NFC на смартфонах снимали всю сумму с карты.

Благодаря такой схеме, только одна группа мошенников в Полтавской области украла со счетов 60 клиентов один миллион гривен. Преимущественно от мошенников пострадали пожилые люди.

Неизвестно, будут ли возвращены средства обманутым украинцам, ведь при проведении сомнительной транзакции могла использоваться проверка 3D-Secure, то есть вводился проверочный код, например, из SMS или онлайн-банкинга.

Больше о проблемах с банками

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" жалуются на проблемы с закрытием валютных депозитов, ведь в некоторых случаях снять средства "под ноль" невозможно. В банке дали пояснения.

Также мы писали, что ПриватБанк продолжает блокировать банковские карты с "целью безопасности". На этот раз заморозили счет волонтерам.

Еще клиенты ПриватБанка жаловались, что банк блокирует банковские счета. Речь идет о тех, кто зарегистрирован на оккупированных территориях.