Что происходит на рынке зерна в Украине в 2023 году. Цены на зерновые в Украине статистика

Комбайн на поле пшеницы. Источник: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В воскресенье, 19 ноября, отмечается Всемирный день зерна или Международный день цельнозерновой продукции. Этот год для украинских аграриев показался сверхсложным. В середине июля 2023 года Россия фактически вышла из зерновой сделки, и стала систематически наносить ракетные удары по портам, портовой и зерновой инфраструктуре на юге Украины. Кроме того, польские автоперевозчики начали блокаду движения грузовиков через три крупнейших пункта пропуска на границе с Украиной — Корчева — Краковец, Гребинное — Рава Русская, Дорогуск — Ягодин. Все это нанесло болезненный удар по производителям и экспортерам украинского зерна и, конечно, не могло не повлиять на стоимость этой продукции.

Новини.LIVE рассказывают о состоянии отечественной зерновой индустрии и как изменялись цены на зерно в Украине на протяжении 2023 года.

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Что происходит с экспортом украинского зерна

В июле 2023 года Россия вышла из Черноморской зерновой инициативе (так называемое зерновое соглашение), заключенной между Россией и ООН с участием Турции, а также между Украиной и ООН с участием Турции. Зерновое соглашение установило процедуры безопасного экспорта зерна из определенных украинских портов с целью преодоления продовольственного кризиса в 2022 году. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Украина входила в число ведущих мировых экспортеров зерна, ежегодно поставляя на мировой рынок более 45 млн тонн.

При этом за период действия Черноморской зерновой инициативы Украина экспортировала около 40 миллионов тонн зерна. Основными реципиентами украинского продовольствия стали КНР, Испания, Турция, Италия и Нидерланды.

Инфографика итогов Черноморской зерновой инициативы.

С фактическим закрытием зернового соглашения украинские аграрии оказались в затруднительном положении, учитывая, что еще с апреля Польша, Венгрия, Словакия и Болгария поочередно запретили импорт агропродукции из Украины. Фермеры из Украины ориентировались на экспорт зерна через соседние страны по так называемым "маршрутам солидарности", которые начали работать с начала вторжения России.

Еврокомиссия ввела запрет на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию со 2 мая по 5 июня текущего года. Позже эти меры продлили Европейский Союз до 15 сентября.

Впрочем, были и хорошие новости. В августе 2023 года Украина утвердила временные маршруты для гражданских судов, отправляющихся из портов Черного моря. Первыми воспользовались этим маршрутом суда, которые оставались заблокированными в украинских морских портах с начала вторжения России.

С 16 сентября стартовал новый временный экспортный коридор, работающий также для входящего трафика. По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, за три месяца через украинский временный зерновой коридор в Черном море прошли 100 судов.

Скриншот публикации посла США в Украине Бриджит Бринк в Х.

Параллельно с успешными примерами функционирования морского коридора обнаружились и характерные для него риски. По информации главы Министерства Инфраструктуры, Александра Кубракова, с момента выхода из "зернового соглашения" в июле 2023 года Россия провела 21 атаку на портовую инфраструктуру Одесской области. В результате этих атак было повреждено 160 объектов инфраструктуры и 122 транспортных средства.

В конце октября возникла некоторая неясность в функционировании временного коридора. 25 октября появилась информация от Администрации морских портов Украины (АМПУ) о временной остановке работы морского коридора из-за военных ограничений. Сообщалось, что Военно-морские силы не согласовывали движение судов из-за минной угрозы. Однако позже в Министерстве Инфраструктуры заявили , что информация о прекращении или отмене коридора не соответствует действительности.

А 8 ноября произошло то, чего многие опасались. В порту "Южный" российская ракета поразила судно Kmax Ruler (под флагом Либерии). В результате атаки погиб украинский лоцман, а трое членов экипажа — граждане Филиппин и работник порта — получили ранения.

Однако временный коридор позволил решить часть проблем украинских экспортеров. С начала вторжения РФ стоимость логистики значительно возросла, что делает актуальным вопрос о рентабельности поставок украинской продукции через границы с использованием западных автомобильных и железнодорожных переходов, а также через порты на реке Дунай. Экспорт через морские порты Большой Одессы способствует сокращению логистических расходов украинских экспортеров.

Ко всем проблемам украинских аграриев в последние дни присоединилась еще одна — 6 ноября, перевозчики из Польши, протестующие против либерализации правил ЕС для украинских фур, начали блокаду грузовых автомобилей через три основных пункта пропуска на границе с Украиной: Корчова — Краковец, Гребенное — Рава Русская, Дорогуск — Ягодин. За два дня блокады более 20 тысяч транспортных средств были парализованы по обе стороны украинско-польской границы.

Заблокированный грузовик на границе с Польшей. Фото: соцсети

В четверг, 16 ноября, с 13:00 Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) осуществил блокировку пункта пропуска Выше Немецкое — Ужгород на границе с Украиной со стороны Словакии. Эта акция продолжалась один час, и ее целью было выразить поддержку со стороны словацких перевозчиков польским коллегам.

Все эти проблемы привели к тому, что по данным Минагрополитики, по состоянию на 15 ноября объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в маркетинговом году 2023/2024 составил 10,97 млн. тонн, что почти на 30% меньше, чем в предыдущем сезоне, когда этот показатель достиг 15,57 млн. тонн.

Как изменялись цены на зерно за 5 месяцев

Здесь мы приводим статистику изменения цен на пшеницу, кукурузу, подсолнечник и ячмень в Украине начиная с июля 2023 года. Данные о ценах мы собрали с профильного мониторингового портала tripoli.land. Стоимость указана за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в июле 2023

Пшеница — 5192 грн;

Кукуруза — 5 096 грн;

Ячмень — 4 130

Подсолнечник — 14 075 грн;

Цены на зерновые в августе 2023

Пшеница — 4 700 грн;

Кукуруза — 5 171 грн;

Ячмень — 3 877 грн;

Подсолнечник — 13 518 грн;

Цены на зерновые в сентябре 2023

Пшеница — 3 825 грн;

Кукуруза — 3 848 грн;

Ячмень — 2 785 грн;

Подсолнечник — 9 996 грн;

Цены на зерновые в октябре 2023

Пшеница — 4 179 грн;

Кукуруза — 3 784 грн;

Ячмень — 2 492 грн;

Подсолнечник — 10 053 грн;

Цены на зерновые в ноябре 2023

Пшеница — 4 592 грн;

Кукуруза — 4 519 грн;

Ячмень — 3 828 грн;

Подсолнечник — 12 265 грн;

Инфографика динамики изменений цен на зерно в Украине за 5 месяцев

Как видим, после существенного снижения цен на зерновые в конце лета и начале осени в ноябре наблюдается тенденция к росту. Это изменение обусловлено несколькими факторами, включая сезонные колебания, общую экономическую обстановку в стране, а также проблемами логистики, с которыми столкнулись экспортеры украинских зерновых.

Напомним, что мы регулярно анализируем ситуацию на рынке зерна в Украине и освещаем цены на ячмень и подсолнечник . Кроме того, мы рассказываем, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов со стороны РФ портов и зернохранилищ нашей страны.