Ціни на зернові в Україні станом на 17 листопада 2023

Трактор у полі соняшників. Фото: AFP

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна — э великим гравцем на світовому ринку зернових та зокрема соняшнику. Однак через російське вторгнення український експорт соняшника зіткнувся з серйозними проблемами. Російські війська заблокували українські морські порти, що різко зменшило обсяги експорту зернових морем. Крім того, Україна зіткнулася з великими логістичними проблемами, включаючи пошкодження інфраструктури та нестачу транспорту, що збільшило вартість перевезення. Втім, українскьким аграріям допомагають інші країни. Так, Індія спростила процедуру імпорту зерна з України та звільнила вітчизняних експортерів від обов'язку сплачувати додаткові платежі, передбачені місцевим законодавством.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 17 липня.

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Станом на 17 липня середня ціна на соняшник в Україні становить 12 396 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 17 липня. Фото: tripoli.land

Слід зазначити, що ціна на соняшник упродовж останніх днів значно зросла. Так, у четвер, 9 листопада, ціна на соняшник становила 11 672 грн ща тонну. Згодом вона підвищилася — у субботу, 11 листопада, вона становила вже 12 017 грн за тонну. Така вартість соняшнику протрималась кілька днів, а згодом зросла ще декілька разів: до 12 036 грн, 12 265 грн та 12 396 грн за тонну соняшнику, що становить максимальну ціну за тижневий період. Така вартість соняшника тримається і сьогодні, 17 листопада.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Завдяки своєму сприятливому клімату Україна посідає провідне становище серед світових виробників соняшнику. Однак вартість однієї тонни цієї зернової культури суттєво залежить від глобальних цін на соняшникову олію, оскільки обсяг експорту шроту перевищує експорт насіння соняшнику.

Ціни на соняшник можуть також значно коливатися в залежності від часу збирання врожаю, інтересів трейдерів та обсягів пропозиції. Трейдери соняшника використовують автотранспорт для доставки, тому вартість палива та логістики істотно впливає на кінцеву вартість продукції.

Важливо відзначити, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Російською Федерацією. Руйнування портів на Чорному морі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур із України, що позначилося на світових цінах.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.