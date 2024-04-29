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Что изменится для украинцев с 1 мая — какими будут тарифы на электроэнергию в Украине

29 апреля 2024 05:13
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Что изменится в Украине и для украинцев с 1 мая 2024 года
Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Практически каждый месяц в Украине происходят изменения в тарифах на коммунальные услуги. Больше всего сегодня украинцев беспокоят тарифы на электроэнергию, которые могут увеличиться в ближайшее время.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на электроэнергию в Украине с 1 мая.

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Тарифы на электроэнергию в Украине

В последний раз в Украине повышали тарифы на электроэнергию для домохозяйств летом прошлого года. В настоящее время стоимость электричества составляет 2,64 грн за киловатт-час (включая НДС). Владельцы двухзонных счетчиков могут использовать "ночной" тариф в 1,23 грн за киловатт-час с 23:00 до 07:00.

При этом с 1 мая 2024 года в Украине прекращается режим специальных обязательств для участников рынка электроэнергии. Согласно этому режиму, НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" компенсировали поставщикам разницу между тарифом для населения в 2,64 грн по киловатт-часу и рыночной ценой.

Будут ли повышаться тарифы на электроэнергию в апреле

Замминистра энергетики Светлана Гринчук отметила, что окончательного решения о повышении цен на электроэнергию в мае пока нет. Однако она подчеркнула, что повышение тарифов возможно из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме. Эксперты считают, что тарифы на электроэнергию в Украине могут подняться до 3,5 гривны за киловатт.

Напомним, в Украине в этом месяце истекает срок действия годового тарифа на рынке поставки газа. Известно, какими будут цены в платежках на голубое топливо и другие услуги с 1 мая 2024 года.

Также мы писали, что украинским потребителям жилищно-коммунальных услуг, имеющим долги, поставщики обещают помочь с расчетом . В частности, киевляне для этого могут заключить договор реструктуризации (рассрочки).

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электроэнергия
деньги
Украина
цены в Украине

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