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Що зміниться для українців з 1 травня — якими будуть тарифи на електроенергію в Україні

29 квітня 2024 05:13
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Що зміниться в Україні та для українців з 1 травня 2024 року
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Майже кожен місяць в Україні відбуваються зміни в тарифах на комунальні послуги. Найбільше сьогодні українців турбують тарифи на електроенергію, які можуть збільшитись найближчим часом.

Новини.LIVE розповідають якими будуть тарифи на електроенергію в Україні з 1 травня.

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Тарифи на електроенергію в Україні

Востаннє в Україні підвищували тарифи на електроенергію для домогосподарств влітку минулого року. На даний час вартість електрики становить 2,64 грн за кіловат-годину (включно з ПДВ). Власники двозонних лічильників можуть використовувати "нічний" тариф у 1,23 грн за кіловат-годину з 23:00 до 07:00.

При цьому, з 1 травня 2024 року в Україні припиняється режим спеціальних зобов'язань для учасників ринку електроенергії. Відповідно до цього режиму НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго" компенсували постачальникам різницю між тарифом для населення у 2,64 грн за кіловат-годину та ринковою ціною.

Чи будуть підвищуватись тарифи на електроенергію у квітні

Заступник міністра енергетики Світлана Грінчук зазначила, що остаточного рішення щодо підвищення цін на електроенергію у травні поки немає. Однак вона наголосила, що підвищення тарифів можливе через складну ситуацію в українській енергосистемі. Експерти вважають, що тарифи на електроенергію в Україні можуть піднятися до 3,5 гривні за кіловат.

Нагадаємо, в Україні цього місяця добігає кінця термін дії річного тарифу на ринку постачання газу. Відомо, які будуть ціни у платіжках на блакитне паливо та інші послуги з 1 травня 2024 року. 

Також ми писали, що українським споживачам житлово-комунальних послуг, які мають борги, постачальники обіцяють допомогти із розрахунком. Зокрема, кияни для цього можуть укласти договір реструктуризації (розстрочення).

тарифи
електроенергія
гроші
Україна
ціни в Україні

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