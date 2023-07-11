Штрафы до 50 тыс. грн — в Украине начнут наказывать за продажу и рекламу сигарет

Знак запрета курить сигареты. Фото: google.com

С 11 июля в Украине начал действовать запрет на производство, торговлю сигарет и табака для самокруток с ароматическими добавками. Вступили в силу обновленные нормы антитабачного законодательства.

Речь идет о законе № 1978-IX, свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Согласно изменениям законодательства, в Украине запрещается продавать, в частности:

ароматизированные табачные изделия;

табачные изделия, капсулы которых содержат табак или никотин;

табачные изделия, на упаковке которых отсутствуют медицинские предупреждения;

табачные изделия, содержащие кофеин или таурин, другие добавки и стимуляторные соединения;

табачные изделия, в которых показатели превышают: никотин — 1,0 мг, смолы — 10 мг, моноксид углерода — 10 мг;

жидкости для электронных сигарет.

Закон запрещает рекламу, спонсорство и стимулирование продажи табака, электронных сигарет и жидкостей для них.

Вырастет объем медицинских предупреждений на пачках (65% пачки), содержащих реалистические изображения заболеваний, вызванных курением.

Также в Украине запрещается курение в общественных местах, кроме сигарет, электронных сигарет, устройств для нагрева, кальянов и травяных изделий.

Какие предусмотрены штрафы

Также в законе прописаны суммы штрафов за нарушение обновленных норм. Размеры наказаний следующие:

за рекламу — 30 тыс. грн, за повторное нарушение — 50 тыс. грн;

за продажу несовершеннолетним лицам в размере 1020 гривен, а в случае повторного нарушения — 10,2 тыс. грн;

продажа ароматизированных сигарет составит 20 тыс. гривен штрафі, повторное нарушение — 50 тыс. гривен;

курение электронных сигарет в общественных местах и помещениях по аналогии с курением обычных сигарет 51-170 грн, в случае повторного нарушения — 170-340 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла в целом законопроект №8287 о введении электронной акцизной марки для спиртных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах. QR-коды, которые должны заменить бумажные акцизные марки, позволят каждому отслеживать товародвижение онлайн.

Также мы писали, что согласно соглашению об Ассоциации с ЕС, в Украине будет ежегодно расти акцизный налог на табачные изделия.