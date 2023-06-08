Штрафы за отсутствие кассовых аппаратов — как наказывают украинцев

Штрафы за отсутствие кассовых аппаратов: украинцев уже наказали на 2 млрд грн
В Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.
Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов Opendatabot.
Как наказывали ФЛП за кассовые аппараты
Согласно данным мониторинга, с начала 2021 года, когда заработал закон об обязательном наличии у ФЛП РРО/ПРРО, работники Государственной налоговой службы провели 54,9 тысячи проверок. В итоге наложили 59,7 тысячи штрафов на 2 миллиарда гривен.
В начале войны власти решили поддержать бизнес и запретили штрафовать физлиц-предпринимателей за неиспользование кассовых аппаратов, кроме случаев с подакцизными товарами. Однако в июле мораторий планируют отменить. Речь идет о возможности принятия парламентом законопроекта №8401.
Сейчас ФЛП массово подключают программное РРО. За последние три года количество выросло в шесть раз. В последние месяцы СЕО Poster зафиксировал всплеск подключений. 76% бизнесов совершили переход к фискализации, а 12% намерены это сделать.
Специалисты советуют это делать уже сейчас, ведь в случае отмены моратория на документальные проверки бизнеса, не работающего с подакцизными товарами, такие предприниматели будут первыми в списках.
Источник: Opendatabot
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Напомним, в Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.
В Украине в мае 2023 года стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, которые в связи с войной вынуждены перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.
Также мы сообщали, что Министерство финансов выступило за то, чтобы волонтеры платили налоги в Госбюджет. Они составляют примерно 19,5% сборов.