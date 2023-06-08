Штрафы за отсутствие кассовых аппаратов — как наказывают украинцев

Использование кассовых аппаратов. Фото: google.com

В Украине за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов Opendatabot.

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Согласно данным мониторинга, с начала 2021 года, когда заработал закон об обязательном наличии у ФЛП РРО/ПРРО, работники Государственной налоговой службы провели 54,9 тысячи проверок. В итоге наложили 59,7 тысячи штрафов на 2 миллиарда гривен.

В начале войны власти решили поддержать бизнес и запретили штрафовать физлиц-предпринимателей за неиспользование кассовых аппаратов, кроме случаев с подакцизными товарами. Однако в июле мораторий планируют отменить. Речь идет о возможности принятия парламентом законопроекта №8401.

Сейчас ФЛП массово подключают программное РРО. За последние три года количество выросло в шесть раз. В последние месяцы СЕО Poster зафиксировал всплеск подключений. 76% бизнесов совершили переход к фискализации, а 12% намерены это сделать.

Специалисты советуют это делать уже сейчас, ведь в случае отмены моратория на документальные проверки бизнеса, не работающего с подакцизными товарами, такие предприниматели будут первыми в списках.

Источник: Opendatabot

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Напомним, в Украине физлица-предприниматели и наемные работники, деятельность которых приостановилась во время пребывания области в "красной" зоне, могут оформить единовременную материальную помощь из государственного бюджета. Сумма составляет 8 тысяч гривен.

В Украине в мае 2023 года стартовала программа E-Export Intensive для предпринимателей, которые в связи с войной вынуждены перезапускать бизнес. В ее рамках можно будет получить гранты до 35 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что Министерство финансов выступило за то, чтобы волонтеры платили налоги в Госбюджет. Они составляют примерно 19,5% сборов.