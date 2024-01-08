Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 8 января

Золотое изделие в руках. Фото: 1plus1.ua

Золото — это драгоценный металл, имеющий долгую историю использования в разных культурах и отраслях. В общем, золото имеет не только материальную ценность, но и культурное и историческое значение, сохраняющееся на протяжении многих поколений. В индустрии оно употребляется в различных отраслях, включая электронику, стоматологию и медицину. Поэтому если сдать изделия из золота в ломбард, можно неплохо заработать.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в январе.

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Интересные факты о золоте

Золото и медь являются двумя наиболее распространенными металлами в природе, часто встречающимися в чистом виде, без примесей. Их легко обнаружить, переплавить и использовать в качестве инструментов и украшений. Первые доказательства использования золота и меди датированы 5 тысячелетием до нашей эры, когда в Анатолии (современная Турция) люди начали плавить эти металлы для создания разных предметов.

Количество золота в руде может изменяться в зависимости от месторождения. В среднем на одну тонну переработанной руды извлекается от 3 до 8 граммов золота. Это очень мало, поэтому золотодобыча дорогостоящий и трудоемкий процесс. Золото в руде традиционно находится в виде маленьких частиц, которые тяжело отделить от остальных минералов.

Помимо использования в украшениях и искусстве золото также находит применение в электронике, медицине и промышленности. Его используют для производства электроники, зубных отпечатков, а также в качестве инвестиционного актива. Это надежный способ сохранения стоимости, особенно в периоды экономической нестабильности. Люди инвестируют в физическое золото, а также финансовые инструменты, связанные с золотым курсом.

Золото добывается в шахтах в разных уголках мира. Крупнейшие производители золота – Китай, Австралия, Россия и Соединенные Штаты. Однако некоторое добытое золото может привести к экологическим проблемам, таким как загрязнение воды и разрушение природных экосистем.

Как правильно сдавать золото

Ломбарды в Украине играют важную роль в приеме и обработке золота, специализируясь на выкупе золотых изделий за денежное вознаграждение. Однако для получения более выгодной цены золотых изделий с коллекционной или исторической ценностью рекомендуется рассмотреть возможность продажи их коллекционерам и антикварам. Это особенно актуально для золотых монет, часов и украшений с интересной историей. Продукция, изготовленная в период СССР, также пользуется спросом у коллекционеров благодаря своей уникальной ценности и высокому содержанию золота в сплаве.

При сдаче золота в ломбард, лицо должно предъявить документы, подтверждающие его личность во избежание продажи украденных изделий. Сдавать золотой лом могут только совершеннолетние особы. При заключении соглашения выдается копия документа, подтверждающего законность сделки. Если клиент рассматривает возможность выкупа своего золота, заключается соглашение о получении ссуды, с обязательным выдачей документов с указанием суммы ссуды, процентной ставки и сроков возврата с процентами. Также выделяется квитанция, необходимая для выкупа предметов.

Относительно самого золотого лома, особых требований нет. Однако тщательная очистка от грязи повышает точность взвешивания. Практически все виды золотых изделий могут быть сданы в ломбард, за исключением определенных категорий, таких как золото в форме самородков, деталей зубопротезирования, драгоценных металлов, сусального золота, орденов и медалей, а также золота из лабораторных деталей и полуфабрикатов.

Цены на золото в Украине в январе

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 477,14 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 469,71 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 489,65 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба — 816,64 грн/грамм.

375 проба — 919,64 грн/грамм.

500 проба — 1 226,19 грн/грамм.

583 проба — 1 429,73 грн/грамм.

585 проба — 1 434,64 грн/грамм.

750 проба — 1 839,28 грн/грамм.

900 проба — 2 207,13 грн/грамм.

916 проба — 2 246,37 грн/грамм.

958 проба — 2 349,37 грн/грамм.

999 проба — 2 449,92 грн/грамм.

999,9 проба — 2 452,12 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба — 925,70 грн/грамм.

375 проба — 960,58 грн/грамм.

500 проба — 1 211,61 грн/грамм.

583 проба — 1 332,08 грн/грамм.

585 проба — 1 430,00грн/грамм.

750 проба — 1 770,53 грн/грамм.

900 проба — 2 150,15 грн/грамм.

916 проба — 2 407,50 грн/грамм.

958 проба — 2 359,15 грн/грамм.

999 проба — 2 401,70 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в январе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и латуни в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.