Ціни на алюміній в Україні станом на 6 січня 2024

Відливання металлу. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній, третій за поширеністю елемент у земній корі. Він вирізняється своєю легкістю, корозійною стійкістю, електро- та теплопровідністю, а також пластичністю. Його унікальні властивості роблять його ідеальним для будівництва, авіації, суднобудування, електротехніки та інших галузей. Нетоксичність та можливість нескінченної переробки доповнюють його популярність у різних галузях промисловості та побуті. Переробка цього металу допомагає зберегти природні ресурси, знизити забруднення довкілля та заощадити енергію.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні станом на 6 січня 2024 року.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній є гарним бар'єром для багатьох речовин, включаючи вологу, бактерії, мікроорганізми, світло, кисень та інші гази. Це тому, що алюміній має щільну кристалічну структуру, яка пропускає молекули цих речовин. Саме тому алюмінієва фольга є типовою упаковкою ліків. Вона допомагає захистити ліки від впливу зовнішніх факторів, що продовжує термін їхньої придатності та зберігає їх ефективність.

Алюміній є дуже відбивним матеріалом. Його коефіцієнт відбиття світла становить близько 92%, що означає, що він відображає 92 зі 100 світлових променів, що падають на нього. Це робить його ідеальним матеріалом для облицювання телескопів.

Викиди вуглекислого газу в алюмінієвій промисловості знизилися майже на 40% з 1995 року, за даними Міжнародної асоціації алюмінію. Це досягнуто завдяки переходу на відновлювані джерела енергії, покращення енергоефективності та збільшення використання вторинного алюмінію, що дозволяє скоротити викиди та підвищити стійкість галузі.

Перші літаки, збудовані братами Райт у 1903 році, були виготовлені з дерева та тканини. Дерево було легким та міцним матеріалом, а тканина була досить міцною, щоб витримувати навантаження під час польоту. Однак, з розвитком авіації, стало зрозуміло, що дерево та тканина не є ідеальними матеріалами для літаків. У 1930-х роках алюмінієві сплави почали використовувати в літакобудуванні. Сьогодні алюмінієві сплави використовуються у переважній більшості літаків. Вони використовуються для виготовлення фюзеляжу, крил, хвостового оперення та інших частин літака. Алюміній є легким, міцним та стійким до корозії матеріалом, що робить його ідеальним для будівництва літаків.

Виробництво первинного алюмінію є дуже енергоємним процесом. Для виплавки 1 тонни алюмінію потрібно близько 15 мегават-годин електроенергії. Для порівняння, для переробки 1 тонни алюмінієвого брухту потрібно близько 2 мегават-годин електроенергії. Переробка алюмінію дозволяє заощадити до 95% енергії, необхідної для первинного алюмінію. Це з тим, що з переробки алюмінію потрібно плавити руду, а досить розплавити вже очищений метал.

Як правильно здавати алюміній у пункти приймання

Вартість алюмінію при здачі до пунктів прийому вторинної сировини залежить від вмісту домішок та загального стану металу. Електротехнічна алюмінієва продукція, як проводи і кабелі, вважається найбільш цінною. Також високий прибуток можуть принести алюмінієві профіл. Алюмінієва стружка та банки оцінюються зазвичай нижче.

Для максимізації прибутку від здачі алюмінієвого брухту важливо звертати увагу на стан матеріалу з огляду на стандарти якості та зовнішній вигляд різних видів алюмінію.

Рекомендації з підготовки алюмінієвого брухту:

Класифікуйте брухт за типом та станом.

Очистіть металобрухт від непотрібних домішок.

Позбавтеся ізоляції на кабелях та проводах.

Усуньте сліди корозії.

Розгляньте можливість здачі брухту оптом, оскільки це може бути більш вигідним.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 30 до 50 грн

Вінницька область — від 30 до 50 грн

Волинська область — від 30 до 50 грн

Дніпропетровська область — від 40 до 60 грн

Житомирська область — від 35 до 50 грн

Закарпатська область — від 30 до 40 грн

Запорізька область — від 40 до 60 грн

Івано-Франківська область — від 20 до 40 грн

Кіровоградська область — від 35 до 55 грн

Львівська область — від 30 до 55 грн

Миколаївська область — від 35 до 55 грн

Одеська область — від 40 до 60 грн

Полтавська область — від 40 до 60 грн

Рівненська область — від 30 до 50 грн

Сумська область — від 35 до 55 грн

Тернопільська область — від 30 до 50 грн

Харківська область — від 30 до 50 грн

Хмельницька область — від 30 до 50 грн

Черкаська область — від 35 до 55 грн

Чернівецька область — від 30 до 50 грн

Чернігівська область — від 40 до 60 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та, чермету нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на золото та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.