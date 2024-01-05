Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 5 січня 2024

Виплавка міді. Джерело: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь є дорогим кольоровим металом, що застосовується в різних галузях промисловості, включаючи електротехніку, машинобудування, будівництво та багато інших галузей. Унікальні характеристики цього металу, такі як висока електропровідність, міцність та стійкість до корозії, надають йому високого статусу та цінності. Саме тому пункти прийому вторинної сировини готові виплачувати значні суми за мідь.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 5 січня 2024 року.

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Цікаві факти про мідь

Видобуток мідної руди може призвести до серйозних екологічних наслідків. Озеро Берклі-Піт, що розташоване в штаті Монтана, США, є результатом закриття мідної копальні в 1982 році. Після закриття копальні зливні насоси були демонтовані, що призвело до поступового заповнення ями, яка містить велику кількість токсичних відходів, ґрунтовими водами і створило загрозу для довкілля.

Мідь — важливий мікроелемент, необхідний для нормального функціонування організму. Добова норма його споживання для дорослих становить 2-3 мг. Цей мікроелемент можна отримати з різноманітних продуктів харчування, таких як морепродукти, яловича печінка, цільнозернові продукти, горіхи та насіння, а також з численних овочів та фруктів.

Мідь відрізняється видатною електропровідністю, оскільки є одним із найефективніших провідників електрики. У цьому аспекті вона поступається лише сріблу. Мідні дроти застосовуються в обмотках динамо-машин та електричних моторів, а також у виробництві кабелів та трансформаторів.

Мідь — це один з небагатьох металів, які зустрічаються в природі у вигляді самородків. Самородки міді — це шматки металу, які містять лише невелику частину інших домішок. Вони можуть бути різних розмірів, від невеликих кристалів до великих брил. Самородки міді мають червоний або червоно-коричневий колір. Вони можуть бути твердими або м'якими, залежно від вмісту домішок.

Мідь має антибактеріальні властивості, які обумовлені її здатністю виділяти іони міді. Іони міді руйнують клітинну оболонку бактерій, що призводить до їхньої загибелі. Ці властивості міді були відомі людям з давніх-давен. У Стародавній Греції та Римі мідні посудини використовувалися для зберігання води та вина, щоб запобігти їх псуванню. У середньовічній Європі мідні тарілки та чашки використовувалися для захисту від харчових отруєнь.

Як правильно здавати мідь

Як було згадано раніше, мідь є цінним металом, який застосовується в різних галузях промисловості. Ціни на мідь у пунктах приймання вторинних матеріалів можуть змінюватися, залежно від декількох факторів, таких як стан матеріалу, наявність домішок, його форма та місце здавання.

Для отримання максимальної виплати при здаванні мідного брухту важливо виконати кілька простих кроків перед тим, як доставити його до пункту вторинних матеріалів.

Наприклад, рекомендується очистити мідні вироби від інших матеріалів і металів. Важливо врахувати, що мідні кабелі із сильним окисненням, які були обпалені для зняття ізоляції, можуть мати нижчу вартість. У таких випадках краще використовувати механічний метод очищення.

Пункти приймання готові приймати різні види міді, такі як кабелі, обмотки від двигунів та трансформаторів, мідне сантехнічне обладнання, мідні труби, резервуари кондиціонерів та теплообмінники з мідними трубками. Практика показує, що найвигідніше складати великі обсяги міді відразу в одному прийманні, оскільки деякі приймальні пункти надають послуги з транспортування металобрухту.

Ціни на брухт міді в Україні у січні 2024 року

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 5 січня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 220 до 275 грн;

Вінницька область — від 200 до 210 грн;

Дніпропетровська область — від 200 до 235 грн;

Житомирська область — від 190 до 215 грн;

Закарпатська область — від 175 до 195 грн;

Запорізька область — від 210 до 255 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 205 грн;

Кіровоградська область — від 165 до 195 грн;

Львівська область — від 170 до 180 грн;

Миколаївська область — від 200 до 230 грн;

Одеська область — від 215 до 260 грн;

Полтавська область — від 210 до 255 грн;

Сумська область — від 160 до 200 грн;

Тернопільська область — від 160 до 185 грн;

Харківська область — від 220 до 275 грн;

Хмельницька область — від 200 до 245 грн;

Черкаська область — від 140 до 180 грн;

Чернівецька область — від 170 до 195 грн;

Чернігівська область — від 185 до 220 грн.

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