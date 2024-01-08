Ціна за 1 г золота в Україні станом на 8 січня

Золотий виріб в руках. Фото: 1plus1.ua

Золото — це дорогоцінний метал, який має довгу історію використання в різних культурах та галузях. Загалом, золото має не тільки матеріальну цінність, але і культурне та історичне значення, яке зберігається протягом багатьох поколінь. У промисловості воно використовується у різних галузях, включаючи електроніку, стоматологію та медицину. Тому, якщо здати вироби з золота у ломбард, можна непогано заробити.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у січні.

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Цікаві факти про золото

Золото і мідь є двома найбільш поширеними металами в природі, які часто зустрічаються в чистому вигляді, без домішок. Їх легко виявити, переплавити та використовувати як інструменти та прикраси. Перші докази використання золота й міді датовані 5 тисячоліттям до нашої ери, коли в Анатолії (сучасна Туреччина) люди почали плавити ці метали для створення різних предметів.

Кількість золота в руді може змінюватися залежно від родовища. У середньому на одну тонну переробленої руди витягується від 3 до 8 грамів золота. Це дуже мало, тому золотовидобуток є дорогим та трудомістким процесом. Золото у руді зазвичай перебуває у вигляді дрібних частинок, які важко відокремити від інших мінералів.

Окрім використання в прикрасах та мистецтві, золото також знаходить застосування в електроніці, медицині та промисловості. Його використовують для виробництва електроніки, зубних відбитків, а також як інвестиційний актив. Це надійний засіб збереження вартості, особливо в періоди економічної нестабільності. Люди інвестують у фізичне золото, а також у фінансові інструменти, пов'язані із золотим курсом.

Золото видобувається в шахтах у різних куточках світу. Найбільші виробники золота - Китай, Австралія, Росія та Сполучені Штати. Проте деяке видобуте золото може призводити до екологічних проблем, таких як забруднення води та руйнування природних екосистем.

Як правильно здавати золото

Ломбарди в Україні відіграють важливу роль у прийманні та обробці золота, спеціалізуючись на викупі золотих виробів за грошову винагороду. Однак для отримання більш вигідної ціни за золоті вироби з колекційною чи історичною цінністю рекомендується розглянути можливість продажу їх колекціонерам та антикварам. Це особливо актуально для золотих монет, годинників та прикрас із цікавою історією. Продукція, виготовлена в період СРСР, також користується попитом серед колекціонерів завдяки своїй унікальній цінності та високому вмісту золота в сплаві.

При здачі золота до ломбарду, особа повинна пред'явити документи, які підтверджують її особу, щоб уникнути продажу вкрадених виробів. Здавати золотий лом можуть лише повнолітні особи. Під час укладання угоди видається копія документа, що підтверджує законність угоди. Якщо клієнт розглядає можливість викупу свого золота, укладається угода про отримання позики, з обов'язковим видачею документів із зазначенням суми позики, процентної ставки та строків повернення з відсотками. Також виділяється квитанція, необхідна для викупу предметів.

Щодо самого золотого брухту, особливих вимог немає. Однак ретельне очищення від бруду підвищує точність зважування. Практично всі види золотих виробів можуть бути здані в ломбард, за винятком певних категорій, таких як золото у формі самородків, деталей зубопротезування, відходів дорогоцінних металів, сусального золота, орденів та медалей, а також золота з лабораторних деталей та напівфабрикатів.

Ціни на золото в Україні у січні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 477,14 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2 469,71 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 489,65 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба — 816,64 грн/грам.

375 проба — 919,64 грн/грам.

500 проба — 1 226,19 грн/грам.

583 проба — 1 429,73 грн/грам.

585 проба — 1 434,64 грн/грам.

750 проба — 1 839,28 грн/грам.

900 проба — 2 207,13 грн/грам.

916 проба — 2 246,37 грн/грам.

958 проба — 2 349,37 грн/грам.

999 проба — 2 449,92 грн/грам.

999,9 проба — 2 452,12 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба — 925,70 грн/грам.

375 проба — 960,58 грн/грам.

500 проба — 1 211,61 грн/грам.

583 проба — 1 332,08 грн/грам.

585 проба — 1 430,00грн/грам.

750 проба — 1 770,53 грн/грам.

900 проба — 2 150,15 грн/грам.

916 проба — 2 407,50 грн/грам.

958 проба — 2 359,15 грн/грам.

999 проба — 2 401,70 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у січні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та латунь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.