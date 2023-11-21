Цены на металлолом и нержавеющую сталь в Украине по состоянию на 21 ноября 2023

Изготовление стали. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Нержавеющая сталь — это сплав железа, углерода и хрома. Она обладает высокой прочностью, коррозионной стойкостью и долговечностью. Эти свойства делают нержавеющую сталь незаменимым материалом во многих отраслях производства и экономики. Нержавеющая сталь используется в строительстве, машиностроении, пищевой промышленности, медицине, энергетике и многих других областях. Это один из основных материалов для производства посуды, сантехники, автомобилей, кораблей, трубопроводов, мостов и других конструкций.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине в ноябре.

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Интересные факты о нержавейке

Хотя нержавеющая сталь не может заменить обычное средство для мытья рук или мыло, она помогает снизить неприятный запах на руках. Куски "мыла" из нержавеющей стали отлично справляются с такими вызовами. После приготовления пищи или работы с ингредиентами, обладающими резким запахом, вы можете потереть руки мылом из нержавеющей стали, удалив запах из рук.

Нитки из нержавеющей стали используются в перчатках для сенсорных экранов для обеспечения проводимости. Прикосновение к экрану перчаткой с нитями из нержавеющей стали создает электрическое соединение между экраном и пальцами пользователя. Это позволяет пользователю управлять экраном, не снимая перчатки.

Эрнест Стюарт, английский металлург, ввел термин "нержавейка" в 1913 году. Он использовал этот термин для обозначения стали, обладающей высокой коррозионной стойкостью. Стюарт был первым, кто обнаружил, что добавление хрома в сталь придает ей коррозионную стойкость. Он запатентовал процесс производства нержавеющей стали в 1912 году. Термин "нержавейка" быстро стал популярным и теперь используется во всем мире.

Нержавеющая сталь используется как в аэрокосмической, так и в атомной энергетике из-за ее устойчивости к высокотемпературному окислению. Этот материал обладает высокой температурной стойкостью из-за образования на ее поверхности плотного оксидного слоя. Этот пласт защищает сталь от дальнейшего окисления и разрушения.

Нержавеющая сталь на 100% пригодна для вторичной переработки. Она может быть переплавлена и использована для производства новых изделий. Этот сплав состоит из железа, углерода и хрома. Эти компоненты легко отделяются друг от друга в процессе плавки.

Как дороже всего сдать нержавеющую сталь на металлолом в ноябре

Цены на нержавеющую сталь в пунктах приема вторичного сырья зависят от нескольких факторов, которые следует учесть, если вы хотите получить максимальную выгоду от продажи лома. К примеру, важно знать, что стоимость высоколегированной стали превышает цену слаболегированной.

Это объясняется тем, что высоколегированная сталь содержит более ценные и дорогостоящие компоненты, такие как хром, никель, молибден и ванадий. Эти добавки придают некоторым типам стали дополнительные характеристики, такие как увеличенная коррозионная стойкость и повышенная прочность.

Определить качество "нержавейки" можно, обратив внимание на следующие признаки:

Высоколегированная нержавеющая сталь сохраняет стойкость к коррозии, не изменяя цвета и не образуя желтые пятна при контакте с водой. Также она обладает достаточной стойкостью к коррозии, чтобы выдерживать влияние солевого раствора. Короткие и прямые искры при обработке стали также будут свидетельствовать о ее высоком качестве.

Одной из популярных марок нержавеющей стали является А2, широко используемый в производстве различных кухонных принадлежностей. А2 — высоколегированная сталь с более чем 12% содержанием хрома.

Лом нержавеющей стали, содержащий никель, часто делится на две категории. Первая группа включает в себя от 2 до 5% никеля и в основном состоит из сантехнических отходов. Вторая группа включает термостойкие металлы, такие как пластины, обрезки и строительные отходы, содержащие около 12% никеля.

Для лучшей цены за нержавеющую сталь также рекомендуется подготовить лом перед сдачей. Важно правильно классифицироватьт ее в зависимости от типа. Также необходимо избавиться от грязи, пластика и других неметаллических включений, которые могут присутствовать в изделиях. Если есть возможность, заранее взвесьте свой металлолом, чтобы оценить приблизительную цену и избежать недоразумений на пунктах приема металлолома.

Цены на лом нержавеющей стали в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг "нержавейки", согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 20 до 45 грн

Винницкая область — от 25 до 35 грн

Днепропетровская область — от 30 до 45 грн

Житомирская область — от 25 до 30 грн

Закарпатская область — от 15 до 30 грн

Запорожская область — от 15 до 30 грн

Ивано-Франковская область — от 15 до 35 грн

Кировоградская область — от 20 до 35 грн

Львовская область — от 25 до 35 грн

Николаевская область — от 25 до 35 грн

Одесская область — от 35 до 45 грн

Полтавская область — от 35 до 45 грн

Сумская область — от 20 до 37 грн

Тернопольская область — от 25 до 40 грн

Харьковская область — от 35 до 45 грн

Хмельницкая область — от 25 до 35 грн

Черкасская область — от 20 до 25 грн

Черновицкая область — от 20 до 25 грн

Черниговская область — от 15 до 25 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди, латуни и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, который играет немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.