Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 17 листопада 2023

Виробництво алюмінію. Фото: Bloomberg

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — один із найпоширеніших металів у світі. Він використовується в широкому спектрі промислових виробів, від автомобілів та літаків до будівельних матеріалів та упаковки. Проте є й інший бік: видобуток та виробництво алюмінію вимагають значних енергетичних витрат і можуть призвести до забруднення довкілля. Саме тому переробка алюмінію є ефективним способом скорочення відходів та збереження ресурсів. Перероблений алюміній має ті ж властивості, що і первинний алюміній, і може використовуватися для виробництва нових продуктів без втрати якості, а здавання цього металу на переробку дозволить заробити досить непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про алюміній

Хоча алюміній становить 8 відсотків земної кори за вагою, на Землі він не зустрічається у металевій формі. Оскільки алюміній потребує складного процесу очищення, протягом більшої частини XIX століття він вважався неймовірно рідкісним і навіть рідшим і ціннішим, ніж срібло чи золото.

Поки Наполеон Бонапарт перебував при владі, він намагався виготовляти зброю та екіпірування для своєї армії з алюмінію. На жаль, процес доведення цього металу до потрібних кондицій в ті часи виявився надто дорогим, і шоломів було випущено лише кілька штук. Ходили чутки, що він переплавив їх у тарілки та столові прилади та використовував при кожному прийомі їжі.

Оскільки алюміній має високу відбивну здатність, він є ідеальним матеріалом для виготовлення трубок телескопів.

Все, що зроблено з алюмінію, можна повторно переробити — не лише консервні банки, а й алюмінієву фольгу, таці для харчових продуктів, віконні рами, автомобільні компоненти. Все можна переплавити та знову використовувати для виготовлення тих самих (або інших) продуктів.

Алюмінієві банки на сміттєзвалищі можуть розкладатися протягом неймовірних 200 років. Це ще одна причина, чому так важливо переробляти алюмінієвий брухт разом з рештою металобрухту.

Як правильно здавати алюміній у пункти прийому металобрухту

Тарифи на брухт алюмінію в компаніях, які займаються прийомом вторинної сировини, постійно змінюються та залежать від кількох факторів, включаючи стан металу, наявність домішок у металобрухті, а також від загальної економічної ситуації в країні.

Серед найбільш цінних форм алюмінію слід виділити електротехнічні вироби, такі як дроти, кабелі, розподільні щити та реле. Алюмінієві профілі також мають досить непогану вартість, в той час як за звичайну алюмінієву стружку чи банки зазвичай заплатять менше грошей.

Для максимізації вигоди при здачі алюмінію рекомендується дотримуватися наступних порад:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні види алюмінію можуть мати різні ринкові ціни.

Очистіть алюмінієві вироби від включень деревини, пластику або скла. Чим чистіший матеріал, тим більша ймовірність отримати за нього вищу ціну.

Видаліть із кабелів та проводів ізоляцію, оскільки пластикова або текстильна оболонка не враховується у вазі алюмінію на приймальних пунктах. Деякі місця можуть завищувати вагу ізоляції, тому краще провести цю процедуру самостійно.

Намагайтеся усунути сліди корозії з брухту, якщо вони є. Незважаючи на стійкість алюмінію до іржі, корозія чи домішки від інших матеріалів можуть вплинути на його ціну.

Якщо можливо, розгляньте варіант накопичення алюмінієвого брухту та його оптового продажу, оскільки це може принести більший прибуток. Багато прийомних пунктів надають більш вигідні умови для оптових постачальників.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 70 грн;

Вінницька область — від 35 до 55 грн;

Волинська область — 30 до 50 грн;

Дніпропетровська область — від 30 до 45 грн;

Житомирська область — від 35 до 50 грн;

Закарпатська область — від 25 до 40 грн;

Запорізька область — від 50 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 20 до 35 грн;

Кіровоградська область — від 35 до 40 грн;

Львівська область — від 30 до 45 грн;

Миколаївська область — від 25 до 45 грн;

Одеська область — від 45 до 60 грн;

Полтавська область — від 35 до 40 грн;

Рівненська область — від 25 до 35 грн;

Сумська область — від 30 до 40 грн;

Тернопільська область — від 20 до 40 грн;

Харківська область — від 40 до 75 грн;

Хмельницька область — від 35 до 45 грн;

Черкаська область — від 30 до 40 грн;

Чернівецька область — від 35 до 55 грн;

Чернігівська область — від 25 до 35 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни, міді и алюминия в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом бронзы и золота в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

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