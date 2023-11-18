Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 18 листопада 2023

Переплавлення металу. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це міцний сплав міді та цинку з гарною електро- та теплопровідністю. Його золотистий колір робить латунь популярним матеріалом для виготовлення декоративних виробів. Також цей сплав використовується у виробництві електротехнічних виробів, шестерень, підшипників та ювелірних прикрас. Переробка латуні економить ресурси, оскільки потребує менше енергії та матеріалів для створення нових виробів з цього сплаву. Крім того, здаючи латунь у пункти прийому металобрухту, можна заробляти непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про латунь

Залежно від кількості кожного металу, що є у сплаві, латунь можна розділити на два типи — жовту й червону. Жовта латунь складається приблизно з 70% міді, тоді як червона латунь містить вищий відсоток міді, зазвичай понад 85%. Кожен тип має свої унікальні властивості, що робить їх придатними до різних завдань. Наприклад, жовті латуні відомі своєю пластичністю, що робить їх ідеальними для глибокої витяжки та формування; тоді як червоні латуні мають гарну міцність і стійкість до корозії при підвищених температурах, тому вони підходять для використання в системах гарячого водопостачання.

Багато хто помилково вважає, що латунь і бронза — це одне і теж, але насправді вони різні. Латунь виготовляється з міді та цинку, а бронза в основному складається з міді та олова, але іноді містить й інші елементи, такі як алюміній, кремній, фосфор та марганець. Бронза в основному використовується для виготовлення предметів мистецтва та декору, а також дзеркал, світловідбиваючих матеріалів, пружин, електричних роз'ємів та корабельного обладнання.

Латунь — вдалий матеріал для створення музичних інструментів завдяки видатним акустичним властивостям, а також високій щільності та міцності, що забезпечує відмінну передачу звуку. Вона застосовується у виготовленні духових інструментів, таких як труби, тромбони, а також ударних інструментах, включаючи тарілки та дзвони. Латунні струни, що використовуються в гітарах та скрипках, надають їм яскравого та дзвінкого звуку.

Брухт латуні можна знайти всюди. Перевірте ваш будинку, гараж — там точно знайдуться старі предмети з латунними деталями. Це можуть бути дверні ручки, ключі, деталі ламп, інструменти, музичні інструменти, прикраси тощо.

Латунь — один із найуніверсальніших матеріалів у світі, який використовується у всьому: від музичних інструментів до ювелірних прикрас та у багатьох інших сферах. Якщо ви хочете переробити латунь, це може бути чудовим способом скоротити кількість відходів та допомогти навколишньому середовищу.

Як найдорожче здати латунь у пункти прийому вторсировини

Мідь і латунь мають схожі характеристики, але ключова відмінність між цими двома матеріалами полягає в тому, що мідь є чистим металом, тоді як латунь — сплав міді з іншими металами. Ця різниця позначається на ринкових цінах, де мідь оцінюється вище за латунь.

Існує кілька методів для розрізнення міді та латуні. Мідь має червоно-рожевий або коричневий відтінок, тоді як латунь має жовтуватий колір, що нагадує золото. Звуковий тест також ефективний у розрізненні цих металів: удар по міді створює глухий, низький звук, тоді як у латуні звук дзвінкіший.

Крім того, соляний розчин допоможе розпізнати ці метали. Мідь є активнішим металом, ніж цинк, який є основним компонентом латуні. Тому мідь схильніша до окислення в соляному розчині. Якщо виріб виготовлено з міді, то на поверхні виробу з'явиться зелений або синій наліт. Якщо виріб виготовлено з латуні, на поверхні виробу не з'явиться жодного нальоту. Цинк, що міститься в латуні, перешкоджає окисленню міді.

Для максимізації вартості при здачі латуні в пункти прийому вторинної сировини рекомендується очистити вироби від неметалевих компонентів, накипу та забруднень. Також доцільно класифікувати латунь згідно з вимогами переробки та, за можливості, розрізати великі деталі на дрібніші для полегшення переробки.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 120 до 190 грн;

Вінницька область — від 125 до 130 грн;

Волинська область — від 85 до 100 грн;

Дніпропетровська область — від 135 до 145 грн;

Житомирська область — від 80 до 90 грн;

Закарпатська область — від 100 до 110 грн;

Запорізька область — від 115 до 170 грн;

Івано-Франківська область — від 110 до 1160 грн;

Кіровоградська область — від 75 до 85 грн;

Львівська область — від 110 до 130 грн;

Миколаївська область — від 110 до 150 грн;

Одеська область — від 145 до 170 грн;

Полтавська область — від 140 до 165 грн;

Рівненська область — від 80 до 100 грн;

Сумська область — від 90 до 100 грн;

Тернопільська область — від 80 до 95 грн;

Харківська область — від 145 до 165 грн;

Хмельницька область — від 130 до 150 грн;

Черкаська область — від 80 до 110 грн;

Чернівецька область — від 90 до 100 грн;

Чернігівська область — від 120 до 155 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здачі металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що грає важливу роль історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал та нержавіючу сталь в Україні. Здавання брухту в переробку є важливим та відповідальним кроком.