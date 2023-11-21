Ціни на металобрухт та нержавіючу сталь в Україні станом на 21 листопада 2023

Виготовлення сталі. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Нержавіюча сталь — це сплав заліза, вуглецю та хрому. Вона має високу міцність, корозійну стійкість і довговічність. Ці властивості роблять нержавіючу сталь незамінним матеріалом у багатьох галузях виробництва та економіки. Нержавіюча сталь використовується у будівництві, машинобудуванні, харчовій промисловості, медицині, енергетиці та багатьох інших областях. Вона є одним із основних матеріалів для виробництва посуду, сантехніки, автомобілів, кораблів, трубопроводів, мостів та інших конструкцій.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг неіржавної сталі в Україні у листопаді.

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Цікаві факти про неіржавну сталь

Хоча нержавіюча сталь не може замінити звичайний засіб для миття рук чи мило, вона допомагає зменшити неприємний запах на руках. Шматки "мила" з нержавіючої сталі чудово справляються з такими викликами. Після приготування їжі або роботи з інгредієнтами, що мають різкий запах, ви можете потерти руки милом з нержавіючої сталі, видаливши запах з рук.

Нитки із нержавіючої сталі використовуються в рукавичках для сенсорних екранів для забезпечення провідності. Дотик до екрану рукавичкою з нитками нержавіючої сталі створює електричне з'єднання між екраном і пальцями користувача. Це дозволяє користувачеві керувати екраном, не знімаючи рукавичок.

Ернест Стюарт, англійський металург, запровадив термін "нержавіюча сталь" у 1913 році. Він використовував цей термін для позначення сталі, яка має високу корозійну стійкість. Стюарт був першим, хто виявив, що додавання хрому до сталі надає їй корозійної стійкості. Він запатентував свій процес виробництва нержавіючої сталі у 1912 році. Термін "нержавіюча сталь" швидко став популярним і тепер використовується у всьому світі.

Нержавіюча сталь використовується як в аерокосмічній, так і в атомній енергетиці через її стійкість до високотемпературного окиснення. Цей матеріал має високу температурну стійкість через утворення на її поверхні щільного оксидного шару. Цей шар захищає сталь від подальшого окиснення та руйнування.

Нержавіюча сталь на 100% придатна для вторинної переробки. Вона може бути переплавлена та використана для виробництва нових виробів. Цей сплав складається із заліза, вуглецю та хрому. Ці компоненти легко відокремлюються один від одного в процесі плавки.

Як найдорожче здати неіржавну сталь на металобрухт у листопаді

Ціни на нержавіючу сталь у пунктах прийому вторинної сировини залежать від кількох факторів, які варто врахувати, якщо ви прагнете отримати максимальну вигоду від продажу вашого брухту. Наприклад, важливо знати, що вартість високолегованої сталі перевищує ціну слаболегованої.

Це пояснюється тим, що високолегована сталь містить більш цінні та дорогі компоненти, такі як хром, нікель, молібден та ванадій. Ці добавки надають деяким типу стали додаткові характеристики, такі як збільшена корозійна стійкість і підвищена міцність.

Визначити якість "нержавійки" можна звернувши увагу на такі ознаки:

Високолегована нержавіюча сталь зберігає стійкість до корозії, не змінюючи колір і не утворюючи жовті плями при контакті з водою. Також вона має достатню стійкість до корозії, щоб витримувати вплив сольового розчину. Короткі та прямі іскри при обробці сталі також будуть свідчити про її високу якість.

Однією з популярних марок нержавіючої сталі є А2, що широко використовується у виробництві різних кухонних речей. А2 — це високолегована сталь із більш ніж 12% вмістом хрому.

Лом нержавіючої сталі, що містить нікель, часто поділяється на дві категорії. Перша група включає від 2 до 5% нікелю та в основному складається з сантехнічних відходів. Друга група включає термостійкі метали, такі як пластини, обрізки та будівельні відходи, що містять близько 12% нікелю.

Для кращої ціни за нержавіючу сталь також рекомендується підготувати брухт перед здаванням. Важливо правильно класифікувати її в залежності від типу. Також необхідно позбутися бруду, пластику та інших неметалевих включень, які можуть бути присутніми у виробах. Якщо є можливість, заздалегідь зважте свій металобрухт, щоб оцінити приблизну ціну і уникнути непорозумінь на пунктах прийому металобрухту

Ціни на брухт неіржавної сталі в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг "неіржавійки", згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 20 до 45 грн

Вінницька область — від 25 до 35 грн

Дніпропетровська область — від 30 до 45 грн

Житомирська область — від 25 до 30 грн

Закарпатська область — від 15 до 30 грн

Запорізька область — від 15 до 30 грн

Івано-Франківська область — від 15 до 35 грн

Кіровоградська область — від 20 до 35 грн

Львівська область — від 25 до 35 грн

Миколаївська область — від 25 до 35 грн

Одеська область — від 35 до 45 грн

Полтавська область — від 35 до 45 грн

Сумська область — від 20 до 37 грн

Тернопільська область — від 25 до 40 грн

Харківська область — від 35 до 45 грн

Хмельницька область — від 25 до 35 грн

Черкаська область — від 20 до 25 грн

Чернівецька область — від 20 до 25 грн

Чернігівська область — від 15 до 25 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді, латуні та алюмінію в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здачі металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт бронзи та золота в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний і дорогоцінний метал, що грає важливу роль історії людства.

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