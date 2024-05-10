Работа и зарплаты в 2024 году — украинцам обещают большие доходы

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за два последних года на рынке труда уровень рабочей силы сократился более чем на четверть. В 2024 году дефицит квалифицированных кадров усилится, а заработные платы вырастут на 8%.

Об этом сообщает глава Финансового комитета Даниил Гетманцев, ссылаясь на инфляционный отчет НБУ.

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Оценка рынка труда во время войны

Гетманцев отметил, что в последнем инфляционном отчете НБУ о состоянии рынка труда в Украине есть хорошие новости, однако из-за войны состояние рынка труда остается сложным.

Он отметил, что рынок труда во время военного положения имеет несколько знаковых пунктов:

Улучшение оценки занятости

Нардеп сообщил, что оценки занятости впервые за последний год улучшились. Согласно опросу, осуществляемому по заказу Национального банка, занятыми себя назвали 49,3% респондентов, а до войны было 57%.

Снижение оценки безработицы

Национальный банк улучшил оценку безработицы за 2023 год с 19% до 18,2%, а прогноз на текущий год с 16,2% до 14,2%. Однако это заметно выше, чем было до войны (9,8%).

Рост спроса на рабочую силу

Сейчас в стране растет спрос на рабочую силу и соответственно сильнее ощущается дефицит квалифицированных кадров. Уровень предложения рабочей силы ограничивает дальнейшая миграция за границу, мобилизация, медленная адаптация переселенцев на новые места жительства и усиление диспропорций на украинском рынке труда. В итоге это подпитывает структурную безработицу. Согласно опросу, самый большой дефицит кадров ощущается в сферах, где "исторически преобладали мужчины". Речь идет о транспорте, строительстве и добывающей промышленности.

"В целом количество кандидатов на одно рабочее место в апреле 2024 года было меньше, чем до полномасштабного вторжения", — рассказал глава комитета.

Рост заработных плат

В Украине из-за дефицита рабочей силы заработные платы теперь растут большими темпами, что опережает уровень роста производительности труда.

Согласно опросам, почти ¾ предприятий планируют повышать заработную плату в 2024 году. По оценкам Национального банка, реальная зарплата вырастет на 8,1%.

Угроза физического сокращения рабочей силы

Ключевым вызовом является физическое сокращение рабочей силы. По оценкам Национального банка, в прошлом году рабочая сила в возрасте 15–70 лет среди гражданского населения снизилась более чем на четверть по сравнению с 2021 годом.

"Почти половину этого сокращения обеспечило выбытие из рабочей силы внешних мигрантов (при этом было учтено, что до 10% из них могли в дальнейшем работать в Украине дистанционно)", — пояснил нардеп.

При этом значительную роль в сокращении сыграли:

мобилизация;

демографические потери;

оккупация.

Также негативно повлиял переход к экономически неактивному населению из-за трудностей с поиском работы для переселенцев, необходимости ухода за другими членами семьи, нехватки навыков, необходимых на рынке труда.

"Сокращение участия в рабочей силе было широкомасштабным по всем регионам в Украине, самое ощутимое — в регионах с активными боевыми действиями", — добавил Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАДС) обнародовало актуальную статистику с количеством работающих госслужащих. Она свидетельствует о том, что число вакантных мест продолжает расти.

Также сообщалось, что на рынке труда в Польше наблюдается повышенный спрос на работников в нескольких сферах. В последнее время дефицит обостряется из-за оттока украинцев в другие страны Европы.